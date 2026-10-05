Xã hộiGiao thông

Tạm thời phân luồng giao thông, sửa chữa mố cầu Phò Nam B

HNN.VN - Ngày 5/10, Sở Xây dựng đã ra thông báo tạm thời phân luồng giao thông trên tuyến Tỉnh lộ (TL) 8A để phục vụ thi công sửa chữa mố cầu Phò Nam B tại Km6+950.

Báo Thừa Thiên Huế
1 liên quanGốc
Sửa chữa mố cầu Phò Nam B thuộc Dự án sửa chữa định kỳ các tuyến Tỉnh lộ khu vực phía bắc. 

Sửa chữa mố cầu Phò Nam B thuộc Dự án sửa chữa định kỳ các tuyến Tỉnh lộ khu vực phía bắc. 

Việc phân luồng được thực hiện trong thời gian từ ngày 3 - 15/10/2026, nhằm phục vụ thi công sửa chữa mố cầu Phò Nam B thuộc dự án sửa chữa định kỳ các tuyến TL khu vực phía bắc.

Trong thời gian này, các phương tiện xe tải, ô tô, xe máy và xe đạp có nhu cầu lưu thông qua khu vực cầu Phò Nam B được hướng dẫn đi theo các tuyến đường thay thế.

Cụ thể, theo hướng từ cầu Ngã Tư đến cầu Niêm Phò A, phương tiện đi theo TL 4 đến Km12+750, rẽ phải vào đường bê tông liên xã, đến Km10+615 TL 19 rồi rẽ phải để đến cầu Niêm Phò A.

Theo hướng ngược lại, từ cầu Niệm Phò A đến cầu Ngã Tư, phương tiện đi theo TL 19 đến Km10+615, rẽ trái vào đường bê tông liên xã, đến Km12+615 TL 19, sau đó rẽ trái để đến cầu Ngã Tư.

Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế - đơn vị quản lý tuyến TL 8A và Công an xã Quảng Điền tổ chức cắm biển báo phân luồng; đồng thời, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

PHONG ANH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/kinh-te/xay-dung-giao-thong/tam-thoi-phan-luong-giao-thong-sua-chua-mo-cau-pho-nam-b-170474.html