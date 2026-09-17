Tạm thời phân luồng giao thông qua tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 do sạt lở

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, khoảng 7 giờ ngày 17/9, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở ta-luy âm tại nhiều vị trí trên đoạn tuyến từ Km16+300 đến Km18+300 thuộc tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, địa phận xã Phình Hồ.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định có 2 vị trí sạt lở ta-luy âm nghiêm trọng, làm mất hoàn toàn nền và mặt đường. Cụ thể, tại Km16+300, chiều dài đoạn đường sạt lở khoảng 45m; tại Km18+000, chiều dài sạt lở khoảng 30m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm giao thông.

Đồng thời, lực lượng chuyên môn phối hợp Công an xã Phình Hồ và các cơ quan chức năng tổ chức lập chốt, cấm người và tất cả phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở nguy hiểm tại Km16+300 và khu vực Km18+000.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo phương án phân luồng giao thông tạm thời, áp dụng từ 15 giờ 30 phút ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, người và phương tiện đi theo hướng từ Km16+300 đến Km18+300 trên tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, đi xã Phình Hồ và chiều ngược lại, thực hiện theo lộ trình:

Km16+300 (đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174) → Km195 Quốc lộ 32 → Km200 Quốc lộ 32 → đường Văn Chấn-Trạm Tấu (Tỉnh lộ 174) → Trung tâm xã Hạnh Phúc → đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 → Km18+300 (khu vực Trung tâm xã Phình Hồ) và ngược lại.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai Đoàn Đức Thuận cho biết: Sở Xây dựng Lào Cai đã đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp thông báo rộng rãi phương án phân luồng giao thông để các tổ chức, cá nhân và chủ phương tiện vận tải biết, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình sạt lở và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục sự cố trên tuyến.