Tạm thời chưa áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu với 7 dự án BOT điện

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước Quốc hội đối với phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế, liên quan đến việc sửa đổi Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng cho hay, theo chương trình xây dựng ban đầu, cơ quan soạn thảo dự kiến sửa đổi ngay Nghị quyết số 107/2023/QH15. Tuy nhiên, qua ý kiến của cơ quan thẩm tra và các cơ quan chuyên môn, để bảo đảm thận trọng, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, cơ quan soạn thảo đang tiếp tục tham vấn ý kiến của Ban Thư ký OECD và Diễn đàn Toàn cầu về chống xói mòn cơ sở thuế trước khi tiến hành sửa đổi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Việc tham vấn này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng yêu cầu giám sát của OECD, Diễn đàn Toàn cầu và Diễn đàn chống xói mòn cơ sở thuế vào quý 2 năm 2028, qua đó phấn đấu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám các quốc gia không hợp tác về thuế. Do đó, các bước chuẩn bị cần được thực hiện hết sức thận trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm khi sửa đổi pháp luật trong nước sẽ đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế của OECD.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan soạn thảo đã chủ động tham vấn bằng nhiều hình thức, trong đó có làm việc trực tiếp và gửi thư trao đổi, tuy nhiên đến nay phía đối tác chưa có phản hồi chính thức. Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi chặt chẽ với các cơ quan liên quan để có cơ sở hoàn thiện phương án sửa đổi phù hợp.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị, sau khi có ý kiến chính thức của OECD và các diễn đàn liên quan, cơ quan soạn thảo sẽ tiến hành sửa đổi tổng thể, bảo đảm các quy định phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

(Ảnh minh họa)

Đề cập đến phương án xử lý trước mắt đối với 7 doanh nghiệp dự án BOT điện, Bộ trưởng cho biết đã trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư của 7 dự án BOT điện có cam kết của Chính phủ về thuế. Về cơ bản, các nhà đầu tư thống nhất với phương án trước mắt là tạm thời chưa áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và không phải chịu phạt.

Đối với 2 doanh nghiệp đã nộp số tiền thuế 98 tỷ đồng, Bộ trưởng đề nghị được hoàn trả khoản tiền này. Sau khi Nghị quyết số 107/2023/QH15 được sửa đổi theo cam kết, các doanh nghiệp sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, phương án nêu trên chỉ là tạm hoãn, tạm dừng việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong giai đoạn hiện nay, không phải chấm dứt nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Khi các quy định pháp luật được sửa đổi, thông qua chính thức, các doanh nghiệp sẽ thực hiện nghĩa vụ theo quy định mới, bảo đảm vừa đáp ứng cam kết với nhà đầu tư, vừa phù hợp với pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế.

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho hay, các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết có giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, các ý kiến đề nghị làm rõ đối tượng, thời điểm tạm thời chưa thu và phương án xử lý khi hết thời hạn; căn cứ pháp lý, thẩm quyền đối với đề xuất không tính tiền chậm nộp, tạm hoàn thuế, nguyên tắc, khả năng thu hồi và xử lý số tiền tạm hoàn.

Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện phương án, tham vấn và có ý kiến chính thức của OECD; đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất cũng như việc thực hiện các bảo lãnh, cam kết. Đặc biệt, cần xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo đảm quyền đánh thuế của Việt Nam và tính đạt chuẩn của các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ, kỹ lưỡng các ý kiến đại biểu Quốc hội đã nêu; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật và nội dung về phương án xử lý thuế đối với các doanh nghiệp dự án BOT điện để đưa vào Nghị quyết của Kỳ họp thứ hai, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua, bảo đảm chất lượng và đủ thời gian để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.