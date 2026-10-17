Tấm thẻ phạt đặc biệt thời công nghệ số

Tấm thẻ vàng độc nhất vô nhị này xuất hiện trong trận Nacional thắng Rentistas 3-0 tại Cúp quốc gia Uruguay hôm 15/10 (giờ địa phương).

Phút 12, sau pha phạm lỗi của tiền vệ Juan Pablo Plada với tiền đạo Maximiliano Silvera, trọng tài Eduardo Varela bất ngờ rút một thiết bị giống điện thoại di động, giơ màn hình màu vàng để cảnh cáo cầu thủ Rentistas.

Trọng tài Eduardo Varela sử dụng thẻ vàng điện tử để cảnh cáo tiền vệ Juan Pablo Plada trong trận Nacional gặp Rentistas tại Cúp quốc gia Uruguay. Ảnh: El País.

Đây là lần đầu hệ thống thẻ phạt điện tử được sử dụng trong một trận đấu chính thức tại Uruguay. Thay vì những tấm thẻ vàng, thẻ đỏ quen thuộc, vị vua áo đen chỉ cần bấm nút để hiển thị màu sắc tương ứng trên màn hình.

"Chúng tôi muốn đưa công nghệ vào thứ duy nhất trong bóng đá vẫn còn hoạt động theo cách thủ công", ông Mauro Sacco - Giám đốc Công ty REFe, đơn vị phát triển thiết bị - giải thích về ý tưởng được nghiên cứu hơn 3 năm qua.

Theo ông Sacco, dự án bắt nguồn từ việc các trọng tài phải ghi chép bằng tay những tình huống xử phạt, sau đó nhập lại dữ liệu vào hệ thống quản lý. Công việc này càng bất tiện khi trận đấu diễn ra dưới trời mưa.

Thiết bị mới không chỉ thay thế thẻ phạt truyền thống mà còn ghi nhận thời điểm cảnh cáo, truất quyền thi đấu, thay người và những sự kiện khác.

Dữ liệu được lưu dưới dạng điện tử, hướng tới việc chuyển trực tiếp vào hệ thống quản lý trận đấu COMET của Hiệp hội Bóng đá Uruguay (AUF).

Trọng tài Varela tỏ ra hài lòng với thử nghiệm, cho biết thiết bị dễ sử dụng và phần mềm phản hồi nhanh. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc thay thế những tấm thẻ truyền thống phần nào làm mất đi nét đặc trưng của bóng đá.

"Chúng ta mất đi một chút sự hấp dẫn của động tác rút thẻ nhanh quen thuộc, nhưng tôi nghĩ thiết bị sẽ giúp ích rất nhiều, đặc biệt trong công việc hành chính", vị trọng tài nhận xét.

Dù vậy, thử nghiệm đầu tiên cũng bộc lộ hạn chế về khả năng hiển thị. Khán giả trên sân và người xem truyền hình gặp khó khăn khi phân biệt màu sắc trên màn hình, trong khi một cuộc thử nghiệm trước đó phải hủy vì ánh nắng quá mạnh.

"Thẻ vàng phải có màu vàng, thẻ đỏ phải có màu đỏ và mọi người trên sân cũng như qua truyền hình đều phải nhìn rõ", ông Diego de la Pena - đồng Giám đốc REFe - nhấn mạnh.

Nhóm phát triển đang nghiên cứu bổ sung hệ thống đèn LED quanh thiết bị để khắc phục hạn chế này. Theo ông De la Pena, công nghệ hiện hoạt động tốt về phần mềm nhưng vẫn cần cải thiện phần cứng trước khi triển khai rộng rãi.

Sự xuất hiện của thẻ điện tử cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Ông Sacco cho biết nhóm phát triển đã đọc cả những bình luận hài hước, nhưng xem đó là phản ứng bình thường trước một sáng kiến mới.

REFe kỳ vọng hoàn thiện thiết bị để giới thiệu với Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).