Tấm thảm Bayeux gần 1.000 năm tuổi bất ngờ trở thành hiện tượng văn hóa trong giới trẻ Anh

Theo The Guardian, ngày 26/10, đợt phát hành vé thứ hai của triển lãm đã ghi nhận nhu cầu đặc biệt lớn.

Trong giờ đầu tiên mở bán, khách hàng sử dụng thẻ Monzo chi khoảng 14.100 bảng Anh để mua vé, cao gấp 48 lần mức chi tiêu thường thấy vào sáng thứ Tư.

Hơn một nửa số người mua vé thuộc nhóm dưới 35 tuổi. Lượng vé được bán hết chỉ trong ba giờ, nhanh hơn đợt mở bán đầu tiên, vốn kéo dài khoảng 24 giờ.

Sức hút của tấm thảm còn được thể hiện qua mức chi tiêu của người mua trẻ. Theo số liệu được ghi lại, khoản chi trong giờ đầu tiên vượt doanh thu bán vé buổi sáng của một số phim bom tấn như: The Odyssey và Spider-Man: Brand New Day.

Điều này cho thấy một hiện vật thời trung cổ vẫn có thể tạo ra sức hấp dẫn mạnh mẽ trong đời sống văn hóa đại chúng hiện nay.

Vé tham quan đợt thứ hai của bảo tàng đã bán hết chỉ trong vòng ba giờ. Ảnh: Toby Melville/Reuters

Tấm thảm Bayeux thực chất là một tác phẩm thêu trên vải lanh, dài gần 70 m và cao khoảng 50 cm. Được thực hiện vào thế kỷ XI, tác phẩm kể lại những sự kiện dẫn đến trận Hastings năm 1066 và cuộc chinh phục nước Anh của William, Công tước xứ Normandy, người sau đó trở thành vua William I của Anh.

Không chỉ mô tả chiến tranh và những nhân vật lịch sử, tác phẩm còn tái hiện nhiều chi tiết về đời sống thời trung cổ, từ tàu thuyền, trang phục đến vũ khí và sinh hoạt thường ngày.

Nhờ đó, tấm thảm được xem vừa là một kiệt tác nghệ thuật thêu vừa là nguồn tư liệu quý về lịch sử châu Âu. Tác phẩm cũng được ghi danh trong chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO.

Triển lãm tại Bảo tàng Anh đánh dấu lần đầu tiên tấm thảm được đưa trở lại Anh kể từ khi ra đời gần 1.000 năm trước.

Theo kế hoạch, hiện vật được trưng bày tại London từ ngày 10/9/2026 đến 11/7/2027, trong thời gian Bảo tàng Bayeux tại Pháp đóng cửa để cải tạo.

Để bảo vệ tác phẩm đặc biệt quý giá này, quá trình vận chuyển từ Pháp sang Anh được chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự phối hợp của các cơ quan văn hóa và chuyên gia bảo tồn hai nước.

Việc cho mượn tấm thảm cũng nằm trong thỏa thuận trao đổi di sản giữa Anh và Pháp, theo đó một số bảo vật lịch sử của Anh sẽ được đưa sang Pháp trưng bày.

Cơn sốt vé lần này cho thấy di sản không nhất thiết phải gắn với hình ảnh khô khan hay chỉ dành cho những người yêu lịch sử.

Một tác phẩm cổ vẫn có thể trở thành điểm hẹn của công chúng trẻ khi câu chuyện phía sau nó đủ sức khơi gợi trí tò mò. Sau gần một thiên niên kỷ, tấm thảm Bayeux tiếp tục kể câu chuyện của mình, lần này trước một thế hệ khán giả hoàn toàn khác.