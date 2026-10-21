Tâm sự thật lòng của Hòa Minzy về chàng trai kém 1 tuổi

Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ được khán giả yêu mến bởi giọng hát giàu cảm xúc cùng tính cách gần gũi, chân thành. Trong showbiz Việt, cô có mối quan hệ thân thiết với Đức Phúc, thường xuyên đồng hành, chia sẻ và dành cho đàn em những lời động viên trong công việc lẫn cuộc sống.

Mới đây, Đức Phúc thu hút sự chú ý khi chia sẻ về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ nhằm cải thiện diện mạo sau nhiều năm. Quyết định thay đổi bản thân của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, đặc biệt khi anh từng trải qua một cuộc đại phẫu cách đây 9 năm. Giữa những lời bàn luận về ngoại hình mới của người em thân thiệt, Hòa Minzy cũng có những tâm sự chân thành khiến nhiều người xúc động.

Hòa Minzy bày tỏ lời động viên chân thành đến Đức Phúc.

Cụ thể, nữ ca sĩ bày tỏ: "Thương em lắm, Đức Phúc của chị! Trải qua 9 năm với cuộc đại phẫu đầu tiên, em quyết định thay đổi bản thân một lần nữa để tự tin hơn, đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Mỗi cuộc đại phẫu với đầy đau đớn nhưng đối với em nó lại trở thành một lần tái sinh trong cuộc đời. Em biết không, dù em có như thế nào thì khán giả yêu quý em vẫn bên em bởi giọng hát và trái tim đầy tình yêu thương Phúc ạ".

Hòa Minzy cho biết, ban đầu cô không tin khi Đức Phúc vừa đùa vừa nói về quyết định phẫu thuật. Chỉ đến khi nam ca sĩ gọi video để cho người chị thân thiết tận mắt nhìn thấy diện mạo mới, cô mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù bên ngoài vẫn cười nói để Đức Phúc thoải mái, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân thực sự xót xa khi chứng kiến hành trình thay đổi của người em thân thiết.

Theo Hòa Minzy, cô từng nghe Đức Phúc kể về những khó khăn, đau đớn trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ ca sĩ nhiều lần khuyên đàn em không cần tiếp tục thay đổi ngoại hình, bởi những gì Đức Phúc có được hiện tại đã vượt xa câu chuyện về một gương mặt hoàn hảo. Với cô, việc được khán giả yêu thương vì chính con người, giọng hát và tấm lòng mới là điều đáng trân trọng hơn cả.

Dẫu vậy, Hòa Minzy vẫn tôn trọng lựa chọn của Đức Phúc. Cô cho biết bản thân vui khi đàn em cảm thấy tự tin hơn với diện mạo hiện tại. Nữ ca sĩ còn tiết lộ nam ca sĩ thường xuyên theo dõi những đoạn fancam do khán giả quay để xem ngoại hình của mình khi xuất hiện trước ống kính thực tế sẽ như thế nào.

Khép lại lời nhắn nhủ, Hòa Minzy gửi lời chúc đến Đức Phúc: "Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn nữa nhé".

Tâm sự của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người gửi lời động viên Đức Phúc, mong nam ca sĩ sớm hồi phục và luôn cảm thấy hài lòng với lựa chọn của bản thân. Bên cạnh đó, mối quan hệ chân thành giữa hai nghệ sĩ cũng được khán giả nhắc đến. Những lời chia sẻ của Hòa Minzy cho thấy cô không chỉ quan tâm đến diện mạo mới của đàn em mà còn lo lắng cho sức khỏe, cảm xúc và hành trình phía trước của Đức Phúc.

Tâm sự thật lòng của Hòa Minzy về Đức Phúc nhận sự quan tâm của khán giả. Nam ca sĩ kém Hòa Minzy 1 tuổi và xem nhau như chị em trong nhà.

Không chỉ thân thiết với Đức Phúc, Hòa Minzy còn có mối quan hệ gắn bó với Erik. Cả ba được khán giả yêu mến khi cùng tạo nên nhóm bạn thân mang tên Gia đình Hoa Dâm Bụt. Từ những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội đến các dịp gặp gỡ, đồng hành trong công việc, bộ ba thường xuyên thể hiện sự gần gũi và tình cảm dành cho nhau.

Trong nhiều năm, Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đồng thời dành cho nhau sự ủng hộ khi mỗi người có dự án mới. Mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở những màn kết hợp trong âm nhạc mà còn được thể hiện qua cách quan tâm, động viên nhau trước những thay đổi trong cuộc sống.

Đặc biệt, khi Hòa Minzy chia sẻ tin vui về chuyện tình cảm, Đức Phúc và Erik cũng có mặt để chứng kiến, chúc mừng người chị thân thiết. Sự đồng hành ấy cho thấy cả ba luôn dành cho nhau vị trí đặc biệt, ngay cả khi lịch trình công việc bận rộn.

Chính sự chân thành và gắn bó qua nhiều năm giúp Gia đình Hoa Dâm Bụt trở thành một trong những tình bạn được khán giả quan tâm trong showbiz Việt. Những lời động viên mà Hòa Minzy dành cho Đức Phúc mới đây cũng là một minh chứng cho tình cảm giữa các thành viên, khi họ không chỉ chia sẻ niềm vui mà còn sẵn sàng bày tỏ sự lo lắng, quan tâm trước những quyết định quan trọng của nhau.