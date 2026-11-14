'Tam Sư' quyết tâm đòi lại món nợ

Lamine Yamal và Harry Kane tiếp tục là hai niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công của hai đội tuyển trong màn tái đấu tại Madrid

Tây Ban Nha tiếp đón đội tuyển Anh ở lượt trận thứ 6 UEFA Nations League 2026 - 2027, diễn ra lúc 2 giờ 45 ngày 16/11/2026. Không chỉ mang ý nghĩa quyết định thứ hạng bảng C, cuộc chạm trán này còn là màn đấu trí đáng chú ý giữa hai trường phái chiến thuật, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente, Tây Ban Nha đang trình diễn lối chơi kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống và tư duy bóng đá hiện đại. Những nhân tố nổi bật như: Rodri, Lamine Yamal cùng các đồng đội được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt bằng khả năng điều tiết thế trận, kỹ thuật cá nhân và sự linh hoạt trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Anh hành quân đến Madrid với quyết tâm đòi lại món nợ sau thất bại ở lượt đi. Dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel, “Tam Sư” đang hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát khu trung tuyến và những pha tấn công trực diện. Harry Kane, Jude Bellingham cùng những cầu thủ giàu tốc độ trên hàng công sẽ là niềm hi vọng của đội khách trong hành trình tìm kiếm bàn thắng. Đáng chú ý, khả năng chuyển đổi trạng thái được xem là một trong những vũ khí quan trọng của tuyển Anh. Thay vì quá chú trọng vào việc kiểm soát bóng, đội khách có thể chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức phản công nhanh, tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

Sau 5 lượt trận tại bảng C, Tây Ban Nha và Anh đã thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ, biến cuộc đua giành vé đi tiếp thành màn cạnh tranh song mã. Với thành tích toàn thắng, giành trọn 15 điểm, “La Roja” đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, đội tuyển Anh với 12 điểm và hiệu số bàn thắng bại ấn tượng (+12) vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế nếu giành chiến thắng trong chuyến làm khách tại Madrid.

Sức nóng của trận đại chiến trên sân Metropolitano còn được hun đúc từ những ký ức chưa phai ở cuộc đối đầu lượt đi. Cuối tháng 9 vừa qua, tại thánh địa Wembley, Tây Ban Nha vượt lên ngay phút thứ 2, nhưng bản lĩnh của đội chủ nhà giúp tuyển Anh ngược dòng dẫn 2 - 1 trong hiệp một. Dẫu vậy, Tây Ban Nha đã thể hiện bản lĩnh và sự sắc bén trong hiệp hai. Hai bàn thắng của Alex Baena và Mikel Oyarzabal giúp thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc 3 - 2.

Trước cuộc tái đấu này, cả hai đội đều có sự chuẩn bị thuận lợi khi cùng giành chiến thắng ở lượt trận thứ 5, diễn ra rạng sáng 13/11. Tây Ban Nha đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 2 - 0, trong khi tuyển Anh vượt qua Croatia 2 - 1. Những kết quả tích cực ấy càng tiếp thêm sự tự tin cho hai đội trước màn so tài được chờ đợi tại Madrid. Với “Tam Sư”, đây không chỉ là cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng C mà còn là dịp để khẳng định bản lĩnh, đồng thời đòi lại món nợ sau thất bại cay đắng ở lượt đi.

Tất cả đang hướng về Madrid, nơi cuộc chiến giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu không chỉ quyết định ngôi đầu bảng C mà còn là màn khẳng định vị thế và bản lĩnh. Liệu Tây Ban Nha có tiếp tục chứng tỏ sức mạnh trên sân nhà, hay tuyển Anh sẽ đòi lại món nợ và tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút đầy căng thẳng tại Metropolitano.