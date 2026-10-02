Tâm sự của Như Quỳnh trong đám giỗ 5 năm Phi Nhung qua đời

Cố ca sĩ Phi Nhung là một trong những giọng ca được yêu mến của dòng nhạc trữ tình, quê hương và bolero. Sau 5 năm rời xa, nữ ca sĩ vẫn nhận được tình cảm của đông đảo đồng nghiệp, khán giả, với những kỷ niệm về cô được nhắc lại trong nhiều dịp đặc biệt.

Mới đây, Như Quỳnh chia sẻ loạt ảnh từng biểu diễn chung sân khấu với Phi Nhung nhân dịp giỗ 5 năm kể từ ngày đồng nghiệp qua đời. Kèm theo những khoảnh khắc đáng nhớ, nữ ca sĩ bày tỏ đầy xúc động: "Không thể nào quên, những kỷ niệm... Nhớ".

Như Quỳnh xúc động tưởng nhớ Phi Nhung trong dịp giỗ 5 năm của đồng nghiệp.

Động thái tưởng nhớ Phi Nhung từ Như Quỳnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ xúc động khi nhìn lại những hình ảnh của hai nữ ca sĩ trên sân khấu, đồng thời ngưỡng mộ tình đồng nghiệp đẹp giữa 2 nữ ca sĩ.

Như Quỳnh và Phi Nhung đều là những giọng ca nổi tiếng, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và có nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cả hai từng đứng chung sân khấu, để lại nhiều khoảnh khắc được khán giả yêu thích.

Khi Phi Nhung qua đời vào năm 2021, Như Quỳnh từng thể hiện sự đau buồn và có mặt trong lễ tiễn đưa đồng nghiệp. Nhiều năm sau, nữ ca sĩ vẫn dành những lời tưởng nhớ dành cho Phi Nhung trong các dịp đặc biệt. Động thái mới nhất một lần nữa cho thấy những kỷ niệm về người đồng nghiệp thân thiết vẫn được Như Quỳnh trân trọng.

Phi Nhung là ca sĩ được biết đến qua nhiều ca khúc trữ tình, dân ca và bolero. Trong suốt sự nghiệp, cô ghi dấu ấn không chỉ bằng giọng hát mà còn bởi những hoạt động thiện nguyện và việc chăm lo cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 9/2021, Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị bệnh, hưởng dương 51 tuổi. Sự ra đi của nữ ca sĩ khiến đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc thương. Từ đó đến nay, những ca khúc, hình ảnh và câu chuyện về cuộc đời cô vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại.

Trong các dịp giỗ hằng năm của Phi Nhung, nhiều nghệ sĩ và người thân cũng có những hoạt động tưởng nhớ nữ ca sĩ. Việt Hương, cùng con nuôi của Phi Nhung là ca sĩ Phạm Tuyết Ngân từng chia sẻ những hình ảnh và lời nhắn dành cho cô. Những khoảnh khắc này nhận được sự quan tâm từ khán giả, cho thấy tình cảm dành cho cố ca sĩ Phi Nhung vẫn được duy trì sau nhiều năm.

Sau 5 năm qua đời, cố ca sĩ Phi Nhung vẫn được nhiều đồng nghiệp và khán giả thương tiếc, tưởng nhớ.

Trong khi đó, Như Quỳnh hiện vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc và duy trì sức hút với khán giả. Bên cạnh những sân khấu riêng, nữ ca sĩ cũng có nhiều khoảnh khắc hội ngộ, chia sẻ cùng đồng nghiệp. Việc Như Quỳnh nhắc nhớ Phi Nhung sau 5 năm khiến nhiều khán giả thêm xúc động trước tình đồng nghiệp được gìn giữ qua thời gian.