Tâm sự của nàng dâu tồ nhất vịnh Bắc bộ vẫn được bố mẹ chồng thương, chiều

Không biết rửa súp lơ và khoai tây, không phân biệt quả cau chín hay xanh, hoa ly và hoa kèn, tưởng biển là đảo, Hà My tự nhận là nàng dâu tồ nhất Việt Nam. Ấy vậy mà My vẫn được bố mẹ chồng thương, chiều chuộng vì giỏi giang trong công việc và 'Hà Duy lấy cô về thì cả nhà đỡ phải đi xem phim hài'.

Tâm sự của nàng dâu tự nhận tồ nhất nhưng vẫn được bố mẹ chồng thương khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Câu chuyện buồn của My

Mẹ chồng đưa cho My một rổ rau để rửa. My cầm súp lơ lên và rửa tỉ mỉ từng cái lá một. Mẹ cười và nói sao con lại rửa lá súp lơ, đâu có ăn lá.

Nhìn thấy quả cau màu da cam, My hỏi mẹ chồng mẹ ơi đây là quả gì ạ? Mẹ nói đây là cau chín rồi nên có màu đó con ạ. My hỏi mẹ tiếp, thế quả cau màu xanh lá cây có phải quả cau không chín không ạ?

Đi ra Côn Đảo, ở cái khách sạn xung quanh là biển, My hỏi mẹ chồng: “Tối nay con muốn đi dạo biển thì đi ra cửa, con rẽ trái hay rẽ phải ạ? Mẹ trả lời: “Con rẽ bên nào cũng được”. Chưa đầy 2 phút sau khi ra đến cửa, My lại hỏi bây giờ con rẽ trái là ra đến biển đúng không ạ? Khi trước mặt, bên trái và bên phải đều là biển rồi, My giải thích với mẹ chồng rằng vì cái biển trước mặt con không thấy có cát như trên phim, nên con tưởng nó là đảo.

Chị chồng đưa cho My 5 củ khoai tây để rửa. Chị xả sẵn một chậu nước, My cho cả 5 củ khoai tây vào chậu nước! My tưởng phải rửa khoai cho sạch rồi mới gọt sau.

Ở nhà chị chồng có cái cửa thông minh, kiểu như là có khách đến chơi thì chỉ việc nhìn qua camera rồi ấn nút là người ở tầng 1 sẽ được unlock để lên phòng. Thấy có tín hiệu khách đến, chị chồng bảo My ra mở cửa hộ. Chị không quên hỏi My biết mở không? My bảo: “Có ạ”. My vẫn xung phong ra, định kéo cái tay cầm mở thay vì ấn cái nút trên màn hình.

Chị chồng ra Hà Nội chơi. Thấy chị đi đường cứ nhìn theo mấy nhành hoa biết là chị thích, My liền đi mua hoa để mai chị mang vào Sài Gòn. Anh người gọi điện cho chị khoe em dâu mua hoa tặng chị. Chị bảo: “Ơ sao lại hoa ly, hoa loa kèn mà”. My mới biết hóa ra hoa ly và hoa loa kèn không phải là 1. Sau 1 hồi được minh họa, My vẫn nói với chồng là dù gì cả hai cũng vẫn giống hình cái kèn nên My vẫn nghĩ là 1.

Đi ăn lẩu, anh Duy bảo My: “Vợ ơi, lấy cho chồng ít rau cải cúc vào nồi”. My ngơ ngác, ngồi 2 phút thì chồng lại nhắc lại. My quay ra hỏi chồng là: “Chồng ơi, rổ này nhiều rau quá, rau nào là rau cải?”. Sau khi chồng giải thích rau cải nó có cái hình giống bông hoa này này, My bảo vợ không nhận ra vì bây giờ nó đang sống. Lúc My ăn canh rau cải là nó chín rồi nên hình thù nó khác, không giống bông hoa.

Nếu My nhận My tồ số 2, chắc chắn không ai dám nhận số 1. May mắn ba mẹ chồng và gia đình chồng rất thương yêu My, chiều chuộng My. Chị bảo rằng lấy My về cả nhà đỡ phải đi xem phim hài nữa.

Đọc xong tâm sư trên, nhiều người ngỡ ngàng vì không ngờ có nàng dâu tồ và thiếu hiểu biết đến thế. Không ít dân mạng dự đoán My là tiểu thư lá ngọc cành vàng và có gia đình bề thế, nên bố mẹ chồng bỏ qua chuyện cô nàng kém về nội trợ và thiếu hiểu biết nhiều thứ.

Được biết, cô gái này tên Hà My, sinh năm 1994, sống ở Hà Nội, có vẻ ngoài xinh xắn và từng gây sốt trong mùa thi đại học năm 2015 với vai trò giám thị tại điểm thi trường Đại học Công đoàn.

Hà My từng được chú ý khi là giám thị giám thị tại điểm thi trường Đại học Công đoàn năm 2015.

Hà My tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể khi có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp. Xuất sắc trong học tập, cô đã được tuyển thẳng vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tốt nghiệp ra trường, Hà My tiếp tục theo học thạc sĩ và tốt nghiệp vào năm ngoái. Hiện cô công tác tại trường Đại học Quốc gia với vai trò giảng viên chính thức.

Bên cạnh đó, mỹ nữ Hà Nội khá nổi tiếng trên Facebook với hơn 241 ngàn follow.

Hà My hiện là giảng viên trường Đại học Quốc gia.

Điều đặc biệt là Hà My đã đính hôn với Hà Duy - một trong những diễn viên nhí quen mặt thuộc thế hệ 8X và đầu 9X. Là con trai NSƯT Hương Dung, Hà Duy từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình từ khi còn nhỏ như Làm mẹ, Mùa hè sôi động, Một chuyến thăm quê, Xin hãy tin em...

Bỏ nghề diễn vài năm trước, Hà Duy theo học ngành phi công và đang là cơ phó cho một hãng hàng không nổi tiếng Việt Nam.

Hà Duy từng là diễn viên nhí nổi tiếng...

... nhưng nay trở thành phi công.

Ba chồng Hà My từng là diễn viên của Đoàn văn công Quân đội nhưng đã nghỉ hưu vài năm trước.

Qua tâm sự của Hà My, có thể thấy vợ chồng NSƯT Hương Dung rất biết thông cảm cho con dâu kém về khoản nội trợ nhưng giỏi giang trong công việc.

Hà My chụp ảnh cùng Hà Duy và mẹ.

Về chuyện nội trợ kém, Hà My cho biết có lẽ do cô tập trung học nhiều quá và chia sẻ với bạn bè rằng: "Sau này kiểu gì cũng học ba chồng dần dần. Ba chồng nấu ăn siêu ngon luôn ấy. Anh Duy nấu ăn cũng ngon, đảm đang hết phần vợ. Còn rửa bát là nghề của bé My".

Bị chơi khăm ngày Cá tháng Tư vì bánh kem hóa dưa hấu :

Sự thật đắng lòng phía sau phòng thu âm:

2 cô gái nhảy sexy như phê thuốc ở phố Bùi Viện (TP.HCM), ông chú đật ghế ngồi xem:

Nhân Hoàng