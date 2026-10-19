Tâm sự của Hề Mộng Dao khi quay lại diễn Victoria's Secret sau 8 năm

Hề Mộng Dao là một trong những người mẫu nổi tiếng của Trung Quốc, từng nhiều lần góp mặt trên sàn diễn Victoria;s Secret. Sau 8 năm vắng bóng tại show diễn nội y đình đám, cô vừa trở lại sân khấu trong sự kiện năm 2026 tại Los Angeles, Mỹ, với tâm trạng hào hứng và những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hiện tại.

Hề Mộng Dao trở lại Victoria's Secret 2026. (Ảnh IGNV)

Victoria's Secret Fashion Show 2026 diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 18/10, quy tụ nhiều siêu mẫu đình đám. Đối với Hề Mộng Dao, lần xuất hiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu màn tái xuất sau 8 năm kể từ lần cuối cô sải bước tại show diễn.

Trong cuộc phỏng vấn ở hậu trường, người mẫu sinh năm 1989 không giấu được sự phấn khích khi nói về màn trở lại. Cô gọi đây là một lần "comeback", đồng thời cho biết bản thân rất xúc động khi có cơ hội đứng trên sân khấu Victoria's Secret một lần nữa.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Hề Mộng Dao đã điều chỉnh chế độ sinh hoạt, giảm cân và tăng cường tập luyện nhằm đưa cơ thể về trạng thái phù hợp với yêu cầu của buổi trình diễn. Những chia sẻ này cho thấy sự nghiêm túc của cô đối với công việc người mẫu, ngay cả khi đã trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Hề Mộng Dao trình diễn tại Victoria's Secret 2026. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, điều khiến Hề Mộng Dao mong đợi nhất sau màn trình diễn không phải những tràng vỗ tay hay sự chú ý từ công chúng. Cô tiết lộ hy vọng con gái sẽ xem video ghi lại buổi diễn và khen mẹ xinh đẹp. Với người mẫu Trung Quốc, chỉ cần nghe con nói câu: "Mẹ thật xinh đẹp", cô đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Sau chia sẻ của Hề Mộng Dao, nhiều khán giả cho rằng nếu trước đây, sàn diễn là nơi nữ người mẫu tập trung thể hiện năng lực và khẳng định vị trí trong ngành thời trang, hiện tại, những khoảnh khắc gắn liền với gia đình cũng trở thành nguồn động viên quan trọng.

Bên cạnh câu chuyện cá nhân, Hề Mộng Dao còn nhận xét về sự thay đổi trong phong cách của Victoria's Secret qua nhiều năm. Theo cô, trang phục và chủ đề của show diễn năm 2026 hướng đến tinh thần thời trang trưởng thành hơn, khác với hình ảnh vui tươi, đáng yêu và có phần giống một bữa tiệc theo chủ đề trong những mùa trước.

Người mẫu cho rằng Victoria's Secret hiện chú trọng hơn vào vẻ đẹp và sức hấp dẫn của phụ nữ trưởng thành, đồng thời thể hiện những nét quyến rũ riêng ở từng giai đoạn cuộc đời.

Hề Mộng Dao kết hôn với doanh nhân Hà Du Quân vào năm 2019. Cặp đôi có hai con, một trai và một gái. Sau khi lập gia đình, cô vẫn duy trì sự quan tâm đối với các hoạt động thời trang, đồng thời dành thời gian cho cuộc sống riêng và việc học tập.

Màn tái xuất tại Victoria's Secret lần này vì thế không đơn thuần là sự trở lại của một siêu mẫu sau nhiều năm vắng bóng. Hề Mộng Dao vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp khi chuẩn bị cho buổi diễn, nhưng cũng cho thấy sự mềm mại trong suy nghĩ khi nhắc đến con.

Hề Mộng Dao hiện có hôn nhân hạnh phúc.