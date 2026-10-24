Tâm sự buồn của Lê Phương về người thương

Lê Phương là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam qua nhiều vai diễn có số phận, giàu cảm xúc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống đời thường của cô cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là những khoảnh khắc nữ diễn viên chia sẻ về gia đình và những người thân yêu.

Mới đây, Lê Phương khiến nhiều khán giả xúc động khi kể về một giấc mơ đặc biệt liên quan đến người bà đã khuất. Nữ diễn viên viết: "Trưa nay mệt, chợp mắt một chút, con gặp ngoại! Ngoại mặc chiếc đầm thật xinh, trẻ đẹp như những ngày con còn 5-6 tuổi. Trước mắt con là khung cảnh thơ mộng với ánh nắng vàng dịu nhẹ. Ngoại đang đi du lịch. Tình cờ gặp nhau, con mừng quá, xin chụp với Ngoại một tấm ảnh làm kỷ niệm".

Lê Phương xúc động kể về giấc mơ gặp lại bà ngoại vừa mất cách đây không lâu.

Nữ diễn viên tiếp tục đặt câu hỏi: "Giấc mơ nào khiến bạn đau lòng nhất? Có lẽ là giấc mơ được gặp lại người mình thương yêu, để rồi khi tỉnh giấc, mới nhận ra đó là cuộc hội ngộ không bao giờ có thật".

Lê Phương cũng bày tỏ nỗi xót xa trước sự chia ly: "Cuộc đời này, dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ có người đã mất đi, là không còn cách nào để gặp lại".

Chia sẻ của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm và đồng cảm từ khán giả. Nhiều bình luận bày tỏ lời an ủi, động viên đến với Lê Phương khi cô chia sẻ về giấc mơ gặp lại người thân vừa qua đời cách đây không lâu.

Nhiều khán giả gửi lời an ủi, động viên Lê Phương.

Lê Phương sinh năm 1985, là diễn viên được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Bóng ma hạnh phúc... Cô ghi dấu ấn với lối diễn xuất giàu cảm xúc, thường đảm nhận những nhân vật có hoàn cảnh phức tạp, trải qua nhiều biến cố trong tình yêu và gia đình.

Về đời tư, Lê Phương hiện có cuộc sống gia đình bên ông xã Trung Kiên và các con. Sau những thăng trầm tình cảm, nữ diễn viên dần xây dựng tổ ấm bình yên, đồng thời tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con, cho thấy sự gắn bó và trân trọng dành cho gia đình.

Dù công việc diễn xuất có thể đòi hỏi lịch trình bận rộn, Lê Phương vẫn chú trọng dành thời gian cho những người thân yêu. Với cô, gia đình không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống. Những khoảnh khắc sum vầy, những chuyến đi cùng người thân hay những chia sẻ giản dị trên mạng xã hội đều cho thấy nữ diễn viên luôn hướng về tổ ấm của mình.