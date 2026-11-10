Tam Sơn nâng cao đời sống văn hóa

Phụ nữ xã Tam Sơn tích cực giao lưu văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tam Sơn có diện tích tự nhiên hơn 33km2, dân số 25.668 người với 6.915 hộ, sinh sống tại 30 thôn. Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn nghệ; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua.

UBND xã ban hành các kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử, fanpage và hệ thống màn hình LED, góp phần đưa thông tin đến gần người dân hơn. Cùng với đó, các hoạt động thể thao quần chúng được tổ chức, duy trì, tạo điều kiện để người dân giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Xã đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao và Hội khỏe Phù Đổng lần thứ I năm 2026, thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, Nhân dân, học sinh. Xã có 31 đội văn nghệ quần chúng, trong đó, 20 đội có từ 20 thành viên trở lên. Các đội văn nghệ tham gia biểu diễn, giao lưu, phục vụ các sự kiện chính trị và hoạt động văn hóa tại địa phương.

Tại thôn Bình Lạc, việc xây dựng đời sống văn hóa được triển khai gắn với nhu cầu sinh hoạt của người dân. Thôn hiện có 194 hộ với 674 nhân khẩu, duy trì 2 câu lạc bộ, gồm câu lạc bộ văn nghệ quần chúng và câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi. Ông Lê Xuân Tráng - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn chia sẻ: Chi bộ và các tổ chức đoàn thể luôn vận động bà con giữ gìn nếp sống văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Khi người dân cùng bàn bạc, thống nhất cách tổ chức và chủ động đóng góp công sức, các hoạt động văn hóa sẽ phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, tránh hình thức và tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng.

Cùng với các hoạt động văn nghệ, thể thao, Tam Sơn chú trọng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Việc thực hiện hương ước, quy ước thôn, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm tuyên truyền, vận động. Công tác quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa được chú trọng, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn những giá trị truyền thống và giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ. Trong năm, xã triển khai xây mới, cải tạo, sửa chữa 7 nhà văn hóa; mua sắm trang thiết bị hoạt động cho các nhà văn hóa và lắp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại các thôn. Tuy nhiên, nhiều nhà văn hóa có diện tích nhỏ, một số công trình xuống cấp, thiếu trang thiết bị, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Hệ thống truyền thanh có 31 cụm thu phát với 62 loa, tỷ lệ tiếp nhận thông tin đạt trên 90%, song một số cụm loa đã hư hỏng, ảnh hưởng đến việc truyền tải thông tin. Trong khi đó, nguồn kinh phí đầu tư hạn chế, cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Trung - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: Xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ cơ sở, lấy người dân làm chủ thể và hướng tới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của Nhân dân. Thời gian tới, địa phương tiếp tục nâng cao công năng hoạt động của các thiết chế văn hóa, duy trì phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng, đồng thời thực hiện tốt nếp sống văn minh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Xã phấn đấu đến hết năm 2029 xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp 30/30 nhà văn hóa thôn. Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh; từng bước nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.