Bệnh nhân đang được tư vấn tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Ảnh: BV cung cấp

Ngày 26/10, theo thông tin từ Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, bệnh viện này cùng các đơn vị đồng hành sẽ tổ chức chương trình tầm soát ung thư vú miễn phí cho 600 phụ nữ từ 25 tuổi trở lên, góp phần nâng cao nhận thức về phát hiện sớm và chủ động phòng ngừa căn bệnh này.

Chương trình tầm soát ung thu vú miễn phí được tổ chức thành 2 đợt tại cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu, nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận dịch vụ khám tầm soát, tư vấn sức khỏe và tìm hiểu kiến thức về ung thư vú từ các bác sĩ chuyên khoa.

Cụ thể, đợt 1 diễn ra vào thứ Bảy, ngày 31/10, gồm hoạt động tư vấn cùng bác sĩ chuyên khoa và khám tầm soát miễn phí cho 300 người. Đợt 2 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 8/11, với 300 suất khám tầm soát miễn phí.

Thời gian thực hiện chương trình từ 7h30 đến 11h30 tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM – cơ sở 2, số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Phụ nữ từ 25 tuổi trở lên có nhu cầu tham gia có thể đăng ký qua tổng đài 1900 633 465. Số lượng tiếp nhận có hạn, với tổng cộng 600 suất cho cả hai đợt.

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ. Việc chủ động tìm hiểu kiến thức, nhận biết những dấu hiệu bất thường và thăm khám kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện bệnh sớm, nâng cao hiệu quả điều trị.

Chương trình là cơ hội để phụ nữ quan tâm hơn đến sức khỏe bản thân, chủ động tầm soát và thực hiện các khuyến cáo của nhân viên y tế.