Tám quốc gia đưa tàu chiến đến vùng biển Philippines diễn tập an ninh hàng hải trong khuôn khổ ADMM+

Các tàu thuyền di chuyển trên Biển Tây Philippines để diễn tập trên biển trong khuôn khổ hoạt động hợp tác chung của EWG-MS ngày 23/9. (Nguồn: ABS-CBN News)

Theo hãng tin Rappler của Philippines, đội hình tham gia diễn tập gồm 11 tàu, bao gồm tàu BRP Jose Rizal và BRP Tarlac của Hải quân Philippines, hai tàu của Ấn Độ, hai tàu của New Zealand cùng các tàu của Singapore, Brunei, Australia, Mỹ và Nhật Bản.

Trong ngày diễn tập, tàu BRP Jose Rizal đảm nhiệm vai trò tàu chỉ huy trong các bài tập đội hình và diễn tập sơ tán y tế.

Tàu khu trục chở trực thăng JS Ise của Nhật Bản dẫn đầu hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, trong khi tàu BRP Tarlac thực hành hỗ trợ một tàu chở dầu bị mắc cạn và diễn tập đưa máy bay lên, xuống tàu.

ADMM+ là cơ chế hợp tác quốc phòng chủ chốt của ASEAN, trong đó các bộ trưởng quốc phòng thảo luận nhiều vấn đề an ninh.

Đối với EWG-MS, trọng tâm của các hoạt động lần này là an ninh hàng hải và khả năng ứng phó, thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Rappler, mục tiêu của hoạt động không chỉ là phô diễn năng lực và trang thiết bị, mà còn nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hải quân các nước, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và lòng tin giữa quân đội các nước ASEAN và các đối tác.

Hoạt động diễn tập diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, nơi Manila khẳng định có các quyền chủ quyền đối với tài nguyên biển và trách nhiệm bảo vệ các nguồn tài nguyên này.

Philippines hiện giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch ADMM trong năm 2026 cũng như là nước chủ nhà của các hoạt động EWG-MS. Manila dự kiến tiếp tục đăng cai hội nghị ADMM+ cấp bộ trưởng trước khi năm 2026 kết thúc.

Phát biểu tại lễ khai mạc EWG-MS ngày 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác trong phát hiện sớm, chuẩn bị trước và phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh.

Bên cạnh hoạt động diễn tập, chương trình Lãnh đạo Tương lai (FLP) cũng quy tụ các sĩ quan trẻ của hải quân nhiều nước để trao đổi về biến đổi khí hậu, an ninh hàng hải, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và bảo vệ các cơ sở hạ tầng dưới biển quan trọng.