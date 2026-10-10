Tam Phước phát động đợt thi đua cao điểm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Lãnh đạo phường Tam Phước thực hiện nghi thức bấm nút phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026 trên địa bàn phường. Ảnh: ĐPCC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Thị Hoa khẳng định: Với chủ đề “CĐS quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, CĐS năm 2026 đặt ra yêu cầu chuyển từ khẩu hiệu, những con số báo cáo hình thức sang kết quả cụ thể, lấy sự tiện lợi của người dân, sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo duy nhất.

Đối với phường Tam Phước, địa phương xác định cấp cơ sở giữ vai trò tiền tuyến, là hạt nhân quyết định sự thành bại của CĐS. Các nền tảng công nghệ, dữ liệu số chỉ thực sự có giá trị khi được người dân đón nhận, làm chủ và sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Phường Tam Phước thể hiện sự đồng lòng, cam kết và quyết tâm của hệ thống chính trị trong thực hiện chuyển đổi số. Ảnh: ĐPCC

Để đợt thi đua đạt kết quả thiết thực, lãnh đạo phường đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các phòng, ban chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; bố trí công chức trực tiếp hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự và Trạm Y tế phường phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu, hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng VNeID mức độ 2, tích hợp giấy tờ thiết yếu, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử; bảo đảm dữ liệu đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tổ công nghệ số cộng đồng phường Tam Phước ra quân hướng dẫn người dân ngay sau lễ phát động. Ảnh: ĐPCC

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, hộ kinh doanh, tiểu thương hưởng ứng đợt thi đua; lồng ghép nội dung CĐS, thanh toán không dùng tiền mặt vào sinh hoạt tổ hội, phát triển các mô hình Chợ 4.0 và Chuỗi hộ kinh doanh công nghệ số. Các trường học công lập đẩy mạnh phong trào Bình dân học vụ số, phổ cập kỹ năng số, chữ ký số cho giáo viên, học sinh; phát huy vai trò học sinh trong hỗ trợ phụ huynh cài đặt, sử dụng các nền tảng công dân số thiết yếu của thành phố.

Tại khu dân cư, Ban điều hành khu phố và các Tổ Công nghệ số cộng đồng rà soát hộ chưa tiếp cận công nghệ số, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số công cộng và các nền tảng số thiết yếu, hỗ trợ đến từng hộ, tránh triển khai hình thức.

Tổ công nghệ số cộng đồng phường Tam Phước ra quân hướng dẫn người dân ngay sau lễ phát động. Ảnh: ĐPCC

Theo kế hoạch, chiến dịch hướng dẫn kỹ năng số tại khu dân cư trên địa bàn phường được triển khai trong tháng 10-2026, cao điểm từ ngày 10 đến 31-10. Các hoạt động hưởng ứng được phường xác định tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động thể hiện sự đồng lòng, cam kết và quyết tâm của hệ thống chính trị phường Tam Phước trong hành trình CĐS.