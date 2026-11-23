Diễn ra từ ngày 17 đến 23-11, tuần lễ được phường Tam Phước tổ chức với nhiều hoạt động gắn kết văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục, an sinh xã hội và chuyển đổi số. Mỗi hoạt động mang một màu sắc riêng, hướng đến khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Lãnh đạo phường Tam Phước cùng các em học sinh tham quan không gian sáng tạo STEM tại ngày hội. Ảnh: Hồ Thảo

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là lễ trao tặng và tiếp nhận phòng máy Thắp sáng tri thức số tại Trường TH-THCS Hòa Bình, mở thêm cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh. Cùng với đó, các khu phố đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Tuần Văn hóa tại cơ sở. Hoạt động trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và không gian trưng bày, giới thiệu nông sản địa phương cũng tạo điểm nhấn nhằm kết nối tinh thần sẻ chia, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, thành quả lao động của người dân.

Giáo viên và các em học sinh tham quan không gian sáng tạo STEM tại ngày hội. Ảnh: Hồ Thảo

Không khí tuần lễ còn thêm sôi động với các chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao học đường, liên hoan các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm dân vũ - đồng diễn và giải bóng đá nam giao hữu. Sự tham gia của các trường học, khu phố, cán bộ, công chức, hội viên phụ nữ, người cao tuổi đã tạo nên những sân chơi cộng đồng đa dạng, góp phần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đến gần hơn với đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước Phạm Thị Hoa phát biểu bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 trên địa bàn phường. Ảnh: Hồ Thảo

Tại ngày hội tổng kết, màn xếp hình nghệ thuật với dòng chữ TAM PHƯỚC - 24/11 của học sinh Trường TH-THCS Tam Phước cùng không gian sáng tạo STEM và không gian ẩm thực tiếp tục tạo điểm nhấn. Đặc biệt, việc đưa hoạt động sáng tạo khoa học, công nghệ vào ngày hội không chỉ tạo sân chơi trải nghiệm cho học sinh mà còn thể hiện tinh thần kết nối giữa gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống với khơi dậy tư duy sáng tạo trong thế hệ trẻ.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước Phạm Thị Hoa nhấn mạnh: Những kết quả của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 không chỉ dừng lại ở một tuần lễ cao điểm mà còn khẳng định sức sống của văn hóa cơ sở. Đây là nguồn lực nội sinh, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, chung tay xây dựng Tam Phước ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.