Tắm nước lá chữa ngứa hơn 2 tháng, người đàn ông tổn thương da toàn thân

Ngày 8/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân P.V.H. (69 tuổi, trú tại đặc khu Vân Đồn) bị tổn thương da nghiêm trọng sau thời gian dài tắm nước lá không rõ nguồn gốc để chữa ngứa.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân có tiền sử viêm da cơ địa. Khoảng hơn 3 tháng trước khi nhập viện, ông H. xuất hiện nhiều sẩn đỏ, ngứa ngáy khắp cơ thể. Thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, người bệnh sử dụng nước lá không rõ nguồn gốc để tắm nhiều lần mỗi ngày với hy vọng cải thiện tình trạng ngứa.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ban đầu, sau mỗi lần tắm, bệnh nhân cảm thấy dễ chịu, cơn ngứa tạm thời thuyên giảm. Tuy nhiên, cảm giác ngứa nhanh chóng quay trở lại, kèm theo tình trạng da khô, khó chịu. Việc gãi liên tục khiến nhiều vùng da bị trầy xước, dần xuất hiện các vết loét, chảy dịch vàng và có mùi hôi.

Đáng chú ý, dù các tổn thương ngày càng nghiêm trọng, bệnh nhân vẫn duy trì thói quen tắm nước lá nhiều lần mỗi ngày. Khi tình trạng da không có dấu hiệu cải thiện, gia đình mới đưa ông H. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn thăm khám, điều trị.

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận da toàn thân bệnh nhân đỏ rát, căng bóng, phù nề, thâm nhiễm, nhiều vị trí bong vảy khô. Đặc biệt, vùng lưng và bụng xuất hiện nhiều tổn thương trợt loét do gãi, chảy dịch vàng.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán viêm da tiếp xúc dị ứng, đồng thời có tình trạng tràn dịch màng phổi hai bên và suy tim, cần được điều trị, theo dõi chặt chẽ.

Sau 3 ngày điều trị theo phác đồ chuyên khoa da liễu, tình trạng ngứa của bệnh nhân giảm rõ rệt, các vùng da tổn thương bắt đầu khô lại. Đến ngày điều trị thứ 5, tình trạng đỏ rát thuyên giảm, những vùng da bị tổn thương có dấu hiệu hồi phục.

Theo bác sĩ Hà Thị Thảo chuyên khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, các loại lá sử dụng để tắm theo kinh nghiệm dân gian không phải lúc nào cũng an toàn, nhất là khi người dân không xác định được chính xác loại cây, nguồn gốc và cách sơ chế. Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với các chất có khả năng gây kích ứng hoặc dị ứng có thể khiến tổn thương da kéo dài, trong khi việc gãi nhiều còn làm tăng nguy cơ trầy xước và nhiễm trùng.

Cũng theo đại diện bệnh viện, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp viêm da nặng do người bệnh tự ý sử dụng các loại nước lá không rõ nguồn gốc để tắm, chữa bệnh tại nhà.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện tình trạng ngứa, nổi ban, đỏ da hoặc tổn thương lan rộng, người dân không nên tự ý sử dụng thuốc, tắm lá hay áp dụng các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng trong thời gian dài.

Đặc biệt, với người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc đang sử dụng nhiều loại thuốc, việc tự điều trị có thể tiềm ẩn thêm những nguy cơ đối với sức khỏe.

Khi các tổn thương da kéo dài, không cải thiện hoặc có dấu hiệu nặng lên, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.