Khí thải. Ảnh minh họa:TTXVN

Các nước cảnh báo việc lùi thời điểm áp dụng cơ chế này có thể làm gia tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và ảnh hưởng đến các mục tiêu chuyển đổi năng lượng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong thư gửi Ủy viên phụ trách khí hậu EU Wopke Hoekstra, các bộ trưởng môi trường Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển cho rằng việc trì hoãn ETS2 sẽ làm chậm đầu tư vào công nghệ sạch, đồng thời đe dọa an ninh năng lượng của châu Âu.

Các bộ trưởng nhấn mạnh những biến động địa chính trị và gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz cho thấy châu Âu dễ bị tổn thương như thế nào khi phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Theo bức thư, năm 2025, châu Âu đã nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch trị giá 340 tỷ euro. Từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa đầu năm 2026, chi phí nhập khẩu năng lượng của khu vực đã tăng thêm 127 tỷ euro do giá cả leo thang.

Theo tám quốc gia trên, ETS2 có vai trò thúc đẩy giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông đường bộ và sưởi ấm các tòa nhà, khuyến khích sử dụng điện thay thế nhiên liệu hóa thạch, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Cơ chế này cũng được kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu đối với công nghệ sạch sản xuất tại châu Âu, góp phần thực hiện các mục tiêu khí hậu và tăng cường quyền tự chủ năng lượng của EU.

Các bộ trưởng cảnh báo việc thay đổi hoặc trì hoãn ETS2 sẽ làm giảm tính ổn định của chính sách, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc hoạch định đầu tư dài hạn vào công nghệ sạch và quá trình điện khí hóa. Vì vậy, tám nước khẳng định không ủng hộ việc điều chỉnh các quy định đã được thống nhất.

ETS2 là hệ thống giao dịch phát thải mở rộng cơ chế định giá carbon sang nhiên liệu sử dụng trong giao thông đường bộ và các tòa nhà. Thời điểm triển khai hệ thống này từng được lùi từ năm 2027 sang năm 2028.

Trong khi đó, một số nước thành viên, trong đó có Cộng hòa Séc, đề xuất tiếp tục lùi thời điểm áp dụng đến năm 2030 do lo ngại cơ chế mới có thể làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân và chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Thủ tướng Séc Andrej Babiš là một trong những người ủng hộ phương án này.

Ủy ban châu Âu dự kiến cập nhật đánh giá về tác động của ETS2, tập trung vào thiết kế hệ thống và các biện pháp bảo vệ người dân, doanh nghiệp.