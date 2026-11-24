Tám nước EU lên tiếng bảo vệ hệ thống mua bán khí thải. (Nguồn: Getty Images)

Tám quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), gồm Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển, lên tiếng bảo vệ Hệ thống mua bán khí thải mới (ETS2).

Trong bức thư gửi Ủy viên phụ trách Hành động khí hậu EU Wopke Hoekstra ngày 23/11, các Bộ trưởng phụ trách khí hậu cho rằng sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đang tạo ra rủi ro lớn về kinh tế và an ninh. ETS2 được xem là công cụ thúc đẩy điện khí hóa trong giao thông và xây dựng, qua đó giảm nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Italy và Hy Lạp gây sức ép yêu cầu nới lỏng hoặc trì hoãn hệ thống. Tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 10, lãnh đạo EU nhất trí rà soát tác động của ETS2 trước khi triển khai từ tháng 1/2028.

Theo cơ chế này, nhiên liệu sử dụng trong giao thông đường bộ và sưởi ấm sẽ chịu mức giá carbon, khiến chi phí của người tiêu dùng có thể tăng. Đây cũng là nguyên nhân gây tranh cãi trong bối cảnh giá năng lượng và sinh hoạt tại châu Âu còn cao.

Tám bộ trưởng cảnh báo việc điều chỉnh ETS2 có thể làm suy yếu tính ổn định của chính sách khí hậu và ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp. Các nước cũng cho rằng, cần duy trì Quỹ Khí hậu xã hội để hỗ trợ những hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương trước chi phí phát sinh.

Ở chiều ngược lại, Phó Thủ tướng Cộng hòa Czech Karel Havlíček khẳng định, việc triển khai ETS2 trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị hiện nay là không hợp lý. Ông cảnh báo việc áp thêm chi phí sẽ khó được người dân chấp nhận khi nhiều hộ gia đình vẫn đang chịu áp lực từ giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng cao.

(theo Euronews)