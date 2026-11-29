Đường Trần Phú được định hướng thành phố dịch vụ văn hóa, du lịch, kết nối các điểm tham quan và không gian kiến trúc đặc trưng khu vực trung tâm. Ảnh: T.S

Nhận diện lợi thế từng tuyến phố

Quyết định số 156/2026/QĐ-UBND ngày 30/10 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và khu vực lân cận, trong đó phụ lục III xác định 9 tuyến, đoạn phố cần chỉnh trang.

Theo định hướng, đường Hùng Vương và khu vực liên kết hai bên sẽ phát triển thành phố văn hóa - lịch sử, hướng tới phố đi bộ, kết nối các điểm tham quan lân cận. Đường Lê Duẩn và đường Phan Châu Trinh (từ Hùng Vương đến Nguyễn Văn Linh) là phố chuyên doanh thời trang. Đường Trần Phú được định hướng thành phố dịch vụ văn hóa, du lịch; đường Hoàng Diệu (đoạn từ khách sạn Thái Bình Dương đến Nguyễn Văn Linh) và đường Hàm Nghi (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Nguyễn Văn Linh) là phố chuyên doanh điện tử, công nghệ, kỹ thuật số.

Ở phía nam thành phố, đường Trường Sa (từ khách sạn Hyatt đến ngã ba Non Nước và Trường Sa) và đường Huyền Trân Công Chúa (sau khi Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn hình thành) được định hướng phát triển phố chuyên doanh mỹ nghệ, thủ công. Riêng đường Trường Sa - Hoàng Sa (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Văn Thoại) được định hướng thành phố chuyên doanh ẩm thực.

Đây là định hướng chỉnh trang, chưa ấn định thời điểm triển khai từng tuyến nhưng theo KTS. Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhìn chung các định hướng này phù hợp, nhất là tại những nơi đã có nghề, có chợ hoặc hình thành hành trình quen thuộc.

Theo ông Hùng, với đường Hùng Vương, ý tưởng tổ chức không gian đi bộ đã được bàn từ nhiều năm trước. Từ chợ Cồn qua Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng, xuống chợ Hàn rồi ra bến sông, mỗi chặng đều có lý do để du khách dừng chân. Đường Trần Phú có thể kết nối vào hành trình ấy qua Nhà thờ Chính tòa và những dãy nhà phố cũ.

Việc quy chế để ngỏ phạm vi cụ thể của phố đi bộ Hùng Vương khi lập dự án cũng tạo điều kiện lựa chọn đoạn tuyến và khung giờ phù hợp với nhịp sinh hoạt, buôn bán của khu vực chợ.

Dù vậy, để tạo bản sắc riêng, chỉnh trang không thể chỉ dừng ở thay đổi mặt tiền hay biển hiệu. Ông Hùng gợi ý bắt đầu từ trải nghiệm thực tế của người đi bộ: từ bãi gửi xe đến chợ, người lớn tuổi có bóng cây và ghế nghỉ ở đâu; người đẩy xe nôi có thể đi dưới mái hiên hay phải xuống lòng đường khi trời mưa? Những chi tiết tưởng nhỏ này cần được tính đến trong thiết kế.

Ông dẫn ví dụ tại Singapore, hàng hiên tầng trệt nối tiếp qua các nhà phố, tạo lối đi có mái che. Quy chế kiến trúc Đà Nẵng cũng khuyến khích hành lang sau hàng cột tầng trệt mở thông với vỉa hè. Khi cải tạo, cần xử lý đồng bộ cao độ nền, mái hắt nước, lối đi và giữ lại những chi tiết kiến trúc còn giá trị.

Mỗi tuyến cũng cần cách tổ chức khác nhau. Ở Non Nước, đoạn Trường Sa có thể dành không gian giới thiệu tác phẩm đá; đường Huyền Trân Công Chúa có thể kết nối du khách με nghệ nhân, quy trình chế tác khi công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn hình thành.

Với tuyến ẩm thực ven biển, điều cần giữ là khoảng thoáng, để khi hàng quán đông khách, người dân vẫn có thể nhìn thấy biển và đi xuống bãi tắm.

Gỡ nút thắt để vận hành hiệu quả

Đáng chú ý, nhiều định hướng trong Quyết định 156/2026/QĐ-UBND đã xuất hiện từ Đề án phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch theo Quyết định số 5723/QĐ-UBND năm 2013. Việc các tuyến phố tiếp tục được định hướng trong quy chế mới đòi hỏi phải nhìn lại kết quả cũ, xác định những phần việc còn thiếu.

Theo ông Nguyễn Cửu Loan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng, một trong những nguyên nhân khiến một số phố chuyên doanh trước đây chưa đạt hiệu quả là việc lựa chọn ngành hàng đôi khi xuất phát từ ý chí chủ quan, chưa dựa trên nhu cầu tự nhiên của người tiêu dùng và lợi thế sẵn có. Khi thiếu dòng khách và sự liên kết ngành hàng, hộ kinh doanh khó duy trì hoặc phải chuyển đổi mặt hàng.

Hạ tầng cũng chưa đáp ứng, thiếu bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, không gian đi bộ và đầu mối điều phối chung.

Ông Loan cho rằng, thành phố cần sớm cụ thể hóa định hướng bằng thiết kế đô thị chi tiết cho từng tuyến, từ màu sắc, vật liệu mặt đứng, kích thước biển hiệu đến chiếu sáng. Việc cải tạo các công trình hiện hữu cần có lộ trình, tránh yêu cầu sửa chữa ồ ạt gây lãng phí và phản ứng từ người dân.

Cùng với đó là giải quyết hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, giao thông công cộng, nhà vệ sinh, thoát nước và thu gom rác theo khung giờ, nhất là tại các tuyến ẩm thực, kinh tế đêm.

Ở góc độ kinh tế đô thị, PGS.TS Bùi Quang Bình, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng nhìn nhận việc tập trung các cơ sở cùng lĩnh vực có thể giảm chi phí tìm kiếm của khách hàng, mở rộng thị trường, tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực và thúc đẩy cạnh tranh. Nếu được tổ chức tốt, các tuyến phố còn có thể trở thành sản phẩm du lịch, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Theo ông Bình, thành phố cần khảo sát nhu cầu thị trường, sức mua, đặc điểm khách hàng và năng lực kinh doanh hiện hữu trước khi xác định chức năng cho từng tuyến. Hỗ trợ không thể chỉ dừng ở chỉnh trang hạ tầng mà cần giúp hộ kinh doanh xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ và kết nối doanh nghiệp lữ hành.

Đặc biệt, cần tính đến nguy cơ giá thuê mặt bằng tăng sau chỉnh trang, khiến các hộ kinh doanh truyền thống phải rời đi. Người dân và hộ kinh doanh cần được tham gia ngay từ khi xây dựng phương án.

Hiệu quả của 9 tuyến phố, theo ông Bình, cần được đo bằng những chỉ số cụ thể như lượng khách, tỷ lệ khách mua sắm, mức chi tiêu bình quân, doanh thu và lợi nhuận của hộ kinh doanh, tỷ lệ mặt bằng bỏ trống, chi phí thuê mặt bằng, việc làm và mức độ hài lòng của cư dân. Những chỉ số này cần được theo dõi cả trước và sau chỉnh trang.

Ông Nguyễn Cửu Loan đề xuất, hình thành mô hình tự quản hoặc ban quản lý tuyến phố, có sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và hộ kinh doanh để phối hợp giữ gìn an ninh, vệ sinh, niêm yết giá và tổ chức hoạt động chung. Thành phố có thể nghiên cứu hỗ trợ vốn cải tạo mặt tiền, thu hút thương hiệu uy tín và đưa thông tin tuyến phố lên nền tảng du lịch thông minh.

Các chuyên gia đều cho rằng, 9 tuyến phố có thể mang 9 sắc thái khác nhau nhưng điểm chung cần hướng tới là không gian đô thị thuận tiện, có bản sắc và tạo ra giá trị cho người dân.