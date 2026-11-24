Black Friday 27/11, sale 12/12 và mùa mua sắm Tết là dịp để săn nhiều món hàng giá tốt, nhưng cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo trực tuyến gia tăng. Chỉ một phút sơ suất, người mua có thể mất tiền trong tài khoản hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân. Cùng nhận diện hai chiêu lừa phổ biến và cách bảo vệ bản thân khi mua sắm online.