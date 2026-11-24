Tầm nhìn đến năm 2050 về triển khai thực hiện chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình trên địa bàn Đồng Nai
Đồng Nai sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành an toàn Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại phường Hàng Gòn; đảm bảo đồng bộ hạ tầng kết nối (giao thông, điện, nước,…) phục vụ dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân. Mục tiêu, đến năm 2050, thành phố Đồng Nai đi đầu cả nước về công nghiệp công nghệ cao, vươn tầm trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ hạt nhân hàng đầu cả nước và khu vực.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/infographic-tam-nhin-den-nam-2050-ve-trien-khai-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-ung-dung-nang-luong--173088.html