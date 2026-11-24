Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP sáng ngày 24/11. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026, từ ngày 23-27/11, tại Hà Nội, Việt Nam chủ trì chuỗi sự kiện cấp cao CPTPP.

Chuỗi sự kiện CPTPP diễn ra từ ngày 23-27/11/2026 tại Khách sạn Fairmont Hà Nội, trong khuôn khổ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 với chủ đề “Shared Vision-Shared Action” (Tầm nhìn chung-Hành động chung).

CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được ký ngày 8/3/2018, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 và hiện có 12 thành viên.

Ngày 24/11, Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) đã khai mạc và sẽ kéo dài đến hết ngày 25/11.

Tại phiên họp SOM5, các Quan chức cấp cao CPTPP đã thảo luận về các nội dung liên quan đến đàm phán nâng cấp Hiệp định và triển khai các hoạt động hợp tác; việc triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực thực thi Hiệp định, trong đó bao gồm việc thành lập Bộ phận hỗ trợ CPTPP; rà soát việc triển khai các nghĩa vụ trong giai đoạn chuyển đổi. Các Thành viên cũng dành thời gian để trao đổi về vấn đề gia nhập của các nền kinh tế mới, triển khai Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN.

Việt Nam với vai trò Chủ tịch CPTPP đang điều phối thảo luận để hướng tới các kết quả cụ thể trên cơ sở đồng thuận chung, trình lên các Bộ trưởng CPTPP xem xét, thông qua tại phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cũng như phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN diễn ra vào các ngày 26-27/11/2026. Kết quả cụ thể sẽ được công bố sau khi các phiên họp này diễn ra.

Trong năm Chủ tịch CPTPP 2026, Việt Nam đã thúc đẩy đồng thuận giữa các thành viên, góp phần tạo chuyển biến trong hợp tác và thực thi Hiệp định.

Tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 10 ngày 26/6/2026, các Bộ trưởng đã thông qua hai Tuyên bố chung về mở rộng, thực thi và hợp tác; an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng đối với hàng hóa năng lượng thiết yếu cùng các hàng hóa bị ảnh hưởng khác. Các Bộ trưởng cũng quyết định thành lập Nhóm công tác tạm thời nhằm thúc đẩy môi trường thương mại công bằng, minh bạch và có thể dự đoán được. Đáng chú ý, tại phiên họp này, các Bộ trưởng đã chính thức tuyên bố kết thúc cơ bản việc đàm phán gia nhập CPTPP của Costa Rica.

Cùng với thúc đẩy đồng thuận, Việt Nam đã tổ chức, phối hợp tổ chức 5 phiên họp Quan chức cấp cao trong năm 2026, cùng các phiên họp cấp kỹ thuật và ủy ban chuyên môn. Các hoạt động này nhằm đẩy nhanh thảo luận, xử lý vướng mắc trong thực thi Hiệp định và thúc đẩy đồng thuận giữa các thành viên.

Một trọng tâm khác trong năm Chủ tịch của Việt Nam là tăng cường đối thoại hợp tác với EU và ASEAN. Các phiên đối thoại ở cấp Quan chức cấp cao và cấp Bộ trưởng tập trung thảo luận những ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hướng đến kết quả thực chất. Đây là hoạt động tiếp nối các cơ chế đối thoại được khởi động từ năm 2025, góp phần tăng cường kết nối CPTPP với hai đối tác quan trọng.

Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp toàn thể, sáng 24/11. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong các hoạt động của năm Chủ tịch CPTPP 2026, Việt Nam cũng chú trọng kết nối nội dung thảo luận của Hiệp định với những quan tâm, lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp. Ngày 22/7/2026, Việt Nam phối hợp với các thành viên CPTPP tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút gần 200 đại biểu, trong đó có 115 đại diện doanh nghiệp, tổ chức. Có 53 doanh nghiệp tham gia hơn 20 phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B). Trước đó, Diễn đàn Việt Nam-Canada ngày 20/7 cũng thu hút hơn 180 đại biểu tham dự.

Theo Bộ Công Thương, những kết quả đạt được trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 thể hiện nỗ lực tổ chức, điều phối và thúc đẩy đồng thuận của Việt Nam, đồng thời là thành quả từ sự phối hợp, đóng góp xây dựng của tất cả 12 thành viên.

Với thông điệp “Tầm nhìn chung-Hành động chung,” Việt Nam hướng tới thúc đẩy trách nhiệm, quyết tâm và lợi ích chung của các thành viên, đưa hợp tác CPTPP từ đối thoại chính sách sang hành động và những kết quả thiết thực hơn cho doanh nghiệp, người dân./.

Chuỗi sự kiện do Việt Nam chủ trì gồm: Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ 5 (SOM5), diễn ra từ ngày 23-25/11; Đối thoại thương mại và đầu tư cấp Bộ trưởng CPTPP-EU và Đối thoại CPTPP-ASEAN dự kiến diễn ra ngày 26/11; Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-ASEAN- EU, dự kiến diễn ra ngày 26/11; ngày 27/11 sẽ diễn ra Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ và họp báo cấp Bộ trưởng.