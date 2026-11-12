Tầm nhìn chiến lược Việt Nam-Nhật Bản về đối tác đồng hành, cùng kiến tạo tương lai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản. Với những kết quả đạt được, chuyến thăm góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị, thúc đẩy liên kết kinh tế và các trụ cột hợp tác mới, tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới lên tầm cao mới.

Trên cơ sở những thành quả quan trọng đã đạt được và tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo thống nhất thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản với định hướng xây dựng quan hệ đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đã có những bước phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Điều này một lần nữa được khẳng định trong cuộc hội đàm tại Tokyo giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia. Trên cơ sở những thành quả quan trọng đã đạt được và tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo thống nhất thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản với định hướng xây dựng quan hệ đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Đây là dấu ấn nổi bật tạo đột phá thúc đẩy hợp tác hai nước phát triển hiệu quả, bền vững. Việc hai bên trao chín văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành trong những lĩnh vực chính sách biển, môi trường, năng lượng, giáo dục, viện trợ không hoàn lại, tư pháp, thể hiện quyết tâm đưa các định hướng chiến lược thành kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Trong các cuộc tiếp xúc, trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Quốc hội, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, các đảng phái chính trị, các nguyên Thủ tướng và lãnh đạo chính quyền địa phương Nhật Bản đều bày tỏ tình cảm chân thành, ấn tượng tốt đẹp và đánh giá rất cao những thành quả phát triển ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Nhật Bản khẳng định sẵn sàng hợp tác để Việt Nam thực hiện thành công mô hình phát triển mới, đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế quốc tế và thực hiện thành công hai mục tiêu phát triển 100 năm. Một điểm nhấn quan trọng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở để tăng cường giao lưu và trao đổi giữa hai Đảng, góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các chương trình hợp tác lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. (Ảnh: TTXVN)

Trong bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi đi thông điệp mong muốn hướng tới sự gắn kết sâu sắc về năng lực phát triển và lợi ích chiến lược lâu dài trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Theo đó, hai nước cùng tạo dựng năng lực phát triển mới trên nền tảng tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời xây dựng những mối liên kết bền vững giữa các nhà lãnh đạo, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Việt Nam cùng Nhật Bản xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, minh bạch, có khả năng thích ứng, trên tinh thần hợp tác rộng mở và tuân thủ các cam kết quốc tế.

Điểm đáng chú ý, hai bên thể hiện rõ quyết tâm chuyển đổi mô hình hợp tác kinh tế từ tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, phát triển, sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm. Đây là bước chuyển có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển mới của cả hai nền kinh tế. Phát biểu tại Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản, với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau. Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, tài chính, quản trị, tiêu chuẩn chất lượng và mạng lưới thị trường toàn cầu. Việt Nam có nguồn nhân lực năng động, thị trường giàu tiềm năng, vị trí quan trọng trong mạng lưới sản xuất khu vực và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Sự kết hợp những thế mạnh bổ trợ này sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho cả hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: TTXVN)

Trên cơ sở đó, hai bên xác định hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược là một trong những ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh hợp tác khoa học-công nghệ trở thành một trụ cột mới của quan hệ song phương, hai bên đồng lòng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ vũ trụ, công nghệ biển và đại dương, kỹ thuật số, y học tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao và khoáng sản chiến lược. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng mạng lưới các nhà khoa học hai nước trong sáu lĩnh vực gồm: Robot chíp bán dẫn, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, đường sắt tốc độ cao và công nghệ lượng tử. Thủ tướng Takaichi Sanae cũng khẳng định Nhật Bản sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong kế hoạch đào tạo 100 tiến sĩ AI.

Nâng tầm liên kết kinh tế và xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao cũng là một nội dung đáng chú ý trong hợp tác hai nước. Khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong nỗ lực đa dạng hóa và nâng cấp mạng lưới chuỗi cung ứng của Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản. Nhật Bản tiếp tục tăng cường đầu tư chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời thúc đẩy vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thế hệ mới trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, năng lượng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Khẳng định năng lượng và kết cấu hạ tầng tiếp tục là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng và sớm triển khai các dự án điện khí hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến POWERR Asia. Đây là hướng hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tăng tốc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời mở ra cơ hội để Nhật Bản phát huy thế mạnh về công nghệ, tài chính và kinh nghiệm triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn mới với tầm vóc mới của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển của mỗi nước, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Với những định hướng chiến lược cho mối quan hệ đối tác cùng kiến tạo năng lực phát triển, cùng đổi mới sáng tạo và xây dựng các chuỗi giá trị tương lai, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn mới với tầm vóc mới của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển của mỗi nước, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.