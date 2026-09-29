Tâm nguyện lớn nhất cuộc đời của NSƯT Hoài Linh

Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hoài Linh từng có thời gian phủ sóng sân khấu, truyền hình và điện ảnh, trở thành một trong những nghệ sĩ được khán giả Việt biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, bên cạnh ánh hào quang của nghề diễn, NSƯT Hoài Linh nhiều năm dành tâm sức cho một mong muốn đặc biệt: xây dựng một nơi trang nghiêm để thờ Tổ nghiệp sân khấu và tạo không gian để nghệ sĩ có thể trở về mỗi dịp quan trọng của nghề.

Tâm nguyện ấy được hiện thực hóa bằng Nhà thờ Tổ nghề sân khấu Tâm Linh Việt tại TP.HCM. Công trình có diện tích khoảng 7.000 m², thường được truyền thông nhắc đến với mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Đây là dự án được NSƯT Hoài Linh ấp ủ trong nhiều năm trước khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Điều đáng chú ý là Nhà thờ Tổ không đơn thuần gắn với tài sản hay một công trình mang dấu ấn cá nhân của NSƯT Hoài Linh. Với nam nghệ sĩ, nơi đây còn mang ý nghĩa tinh thần, gắn với truyền thống thờ Tổ nghề và là không gian để giới nghệ sĩ tưởng nhớ những người đi trước.

Những năm qua, mỗi dịp Giỗ Tổ sân khấu, Nhà thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh lại nhận được sự quan tâm. Trong ngày Giỗ Tổ năm 2026, nhiều nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện tại đây.

Lễ giỗ tổ năm 2026 tại Đền thờ tổ 100 tỷ đồng của NSƯT Hoài Linh.

Trước khi có công trình này, NSƯT Hoài Linh đã trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật và tạo được dấu ấn ở nhiều lĩnh vực. Anh nổi tiếng từ sân khấu hài, sau đó tham gia chương trình truyền hình, gameshow và điện ảnh. Trong những năm gần đây, nam nghệ sĩ có xu hướng xuất hiện chọn lọc hơn, đồng thời dành thời gian cho những dự án phù hợp với bản thân.

Ở lĩnh vực điện ảnh, NSƯT Hoài Linh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Nụ hôn thần chết, Nhà có năm nàng tiên, Hello cô Ba và Làm giàu với ma. Trong đó, Làm giàu với ma phát hành năm 2024 đạt khoảng 128 tỷ đồng doanh thu phòng vé, trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong màn trở lại của nam nghệ sĩ với điện ảnh.

Đến năm 2025, NSƯT Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Phim đạt hơn 100 tỷ đồng doanh thu, đưa tổng doanh thu hai phần lên khoảng 229 tỷ đồng. Đây là doanh thu của tác phẩm tại phòng vé, không phải khoản tiền NSƯT Hoài Linh trực tiếp nhận được.

Sự trở lại của NSƯT Hoài Linh trên màn ảnh cho thấy nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, dù không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước. Năm 2025, anh cũng chia sẻ việc hạn chế tham gia gameshow, tập trung hơn cho sân khấu và thỉnh thoảng nhận lời đóng phim. Nam nghệ sĩ còn theo học đạo diễn với định hướng lâu dài có thể truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ.

NSƯT Hoài Linh.

Nếu những vai diễn giúp NSƯT Hoài Linh ghi dấu trong lòng khán giả thì Nhà thờ Tổ lại là công trình thể hiện một khía cạnh khác trong hành trình làm nghề của anh. Đó là mong muốn giữ gìn sự gắn kết với nghề sân khấu, đồng thời tạo một không gian để những người làm nghệ thuật có thể tìm về nguồn cội.

Sau nhiều năm, tâm nguyện của NSƯT Hoài Linh đã trở thành một công trình hiện hữu và tiếp tục được duy trì qua các mùa Giỗ Tổ. Việc Nhà thờ Tổ đón nghệ sĩ trở lại trong năm 2026 cho thấy dấu ấn của công trình này vẫn còn được nhắc đến trong đời sống sân khấu.

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Hoài Linh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn nhưng vẫn giữ sự gắn bó với nghệ thuật. Sau nhiều năm đứng trên sân khấu và màn ảnh, Nhà thờ Tổ có lẽ là một trong những dấu ấn đặc biệt nhất mà nam nghệ sĩ để lại cho nghề. Từ một tâm nguyện cá nhân, công trình này đã trở thành nơi nhiều nghệ sĩ tìm về mỗi dịp Giỗ Tổ và tiếp tục câu chuyện về sự tri ân đối với nghề sân khấu.