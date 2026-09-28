Tâm nguyện lớn của NSND Hồng Vân ở tuổi U60

NSND Hồng Vân đang đứng trước một cột mốc đặc biệt khi vừa chạm ngưỡng 60 tuổi, đồng thời kỷ niệm 40 năm gắn bó với nghệ thuật. Trong chương trình của MC Nguyên Khang, nữ nghệ sĩ lần đầu chia sẻ rõ hơn về tâm nguyện mà chị đã ấp ủ trong nhiều năm: thực hiện một liveshow quy mô để đánh dấu hành trình bốn thập kỷ làm nghề.

MC Nguyên Khang tiết lộ NSND Hồng Vân có một “đau đáu” lớn trong cuộc đời nghệ thuật. Theo anh, nếu đã có những nghệ sĩ thực hiện liveshow để đánh dấu 10 năm làm nghề thì với cột mốc 40 năm, chương trình của NSND Hồng Vân cũng phải đặc biệt và có quy mô tương xứng. Đây không đơn thuần là một đêm diễn, mà còn có thể trở thành dịp để nữ nghệ sĩ nhìn lại hành trình dài đã đi qua.

Chia sẻ về kế hoạch này, NSND Hồng Vân cho biết bản thân cũng muốn thực hiện nhưng trước hết phải giải quyết bài toán kinh phí. Nữ nghệ sĩ nói nếu có nguồn kinh phí, chị mới tính tiếp đến nhân sự và cách tổ chức. Điều đó cho thấy ý tưởng hiện vẫn là một dự định được ấp ủ, chưa phải kế hoạch đã được chốt thời gian cụ thể.

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý là NSND Hồng Vân không muốn thực hiện liveshow một mình. Trong ý tưởng ban đầu, chị lập tức nghĩ đến Hồng Đào và Lê Khánh. Với Hồng Đào, cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết lâu năm và nhiều lần đồng hành trong công việc. Còn Lê Khánh từng gắn bó với sân khấu kịch Phú Nhuận, nơi NSND Hồng Vân có một chặng đường dài hoạt động và đào tạo nghệ sĩ.

NSND Hồng Vân chia sẻ trong chương trình của MC Nguyên Khang.

Hồng Đào cũng tiết lộ NSND Hồng Vân từng có thói quen khoảng 5 năm lại rủ mình làm liveshow một lần. Tuy nhiên, đến cột mốc 60 tuổi, việc biến ý tưởng thành hiện thực vẫn còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện. Chính vì vậy, tâm nguyện lần này càng mang ý nghĩa đặc biệt khi nó gắn với cả tuổi đời và tuổi nghề của NSND Hồng Vân.

MC Nguyên Khang cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho ý tưởng của NSND Hồng Vân. Anh cho rằng chỉ riêng nhóm bạn thân đã có thể tạo thành một mini show, chưa kể nữ nghệ sĩ còn có mối quan hệ rộng với nhiều đồng nghiệp trong giới. Theo Nguyên Khang, nếu lời mời được đưa ra, nhiều người có thể chung tay để giúp giấc mơ về liveshow 40 năm trở thành hiện thực.

Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn duy trì nhịp hoạt động nghệ thuật khá đều đặn. Trên sân khấu, nữ nghệ sĩ tiếp tục gắn bó với công việc mà mình đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ. Trên màn ảnh rộng, NSND Hồng Vân cũng để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim, trong đó có những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất là Gái già lắm chiêu 3. Bộ phim ra mắt năm 2020, có sự tham gia của NSND Hồng Vân cùng NSND Lê Khanh, Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 165 tỷ đồng, từng lọt nhóm phim Việt có doanh thu cao nhất tại thời điểm đó.

NSND Hồng Vân.

Sau thành công này, NSND Hồng Vân tiếp tục xuất hiện trong Gái già lắm chiêu V, đạt khoảng 55 tỷ đồng, rồi góp mặt trong Con Nhót Mót Chồng với khoảng 80 tỷ đồng, Gặp Lại Chị Bầu khoảng 105 tỷ đồng và Cô Dâu Hào Môn khoảng 68 tỷ đồng. Những con số này cho thấy nữ nghệ sĩ đã có một hành trình đáng chú ý trên màn ảnh rộng bên cạnh sự nghiệp sân khấu lâu năm.

Tuy nhiên, đường đua điện ảnh của NSND Hồng Vân cũng có những giai đoạn không thuận lợi. Chốt Đơn! thu hơn 5 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha đạt hơn 9,1 tỷ đồng, còn Nhà Mình Đi Thôi khép lại hành trình phòng vé với hơn 14,2 tỷ đồng. Những con số này phản ánh kết quả riêng của từng tác phẩm và không thể đại diện cho toàn bộ sự nghiệp của một diễn viên.

Năm 2026, NSND Hồng Vân tiếp tục có những dự án mới. Sau Nhà Mình Đi Thôi, nữ nghệ sĩ góp mặt trong Lên Hương, bộ phim có màn hội ngộ đáng chú ý giữa Hồng Vân và Hồng Đào. Tác phẩm ra mắt trong tháng 9/2026 và nhanh chóng thu hút sự chú ý tại phòng vé; theo số liệu Box Office Vietnam được, phim vượt 90 tỷ đồng tính đến ngày 28/9.

NSND Hồng Vân cũng được giới thiệu sẽ góp mặt trong Little Saigon, dự án do con trai chị làm đạo diễn. Đây là một hướng đi khác với những phim thương mại mà nữ nghệ sĩ từng tham gia, đồng thời tạo thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của gia đình.

Sau 40 năm làm nghề, tâm nguyện về một liveshow không chỉ là câu chuyện của riêng NSND Hồng Vân. Nếu được thực hiện, đây có thể là dịp để nữ nghệ sĩ gặp lại những người đồng nghiệp từng đồng hành với mình qua nhiều chặng đường, đồng thời nhìn lại một hành trình nghệ thuật kéo dài bốn thập kỷ. Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn còn những dự định mới và mong muốn tiếp tục được đứng trên sân khấu theo cách của riêng mình.