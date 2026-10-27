Tâm nguyện đặc biệt của NSƯT Xuân Hinh

Mới đây, NSƯT Xuân Hinh chia sẻ về tâm nguyện xây dựng Bảo tàng Đạo Mẫu với định hướng mới, không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo ra trải nghiệm gần gũi với công chúng hiện đại. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi đây là dự định gắn với hành trình nhiều năm theo đuổi nghệ thuật dân gian của nam nghệ sĩ.

Trong chia sẻ của mình, NSƯT Xuân Hinh bày tỏ: “Với tâm nguyện của mình, Xuân Hinh rất mong muốn xây dựng bảo tàng theo hướng đương đại, dùng chất liệu văn hóa truyền thống dân tộc nhưng thể hiện bằng trải nghiệm, công nghệ và sản phẩm để hướng đến sự quan tâm của thế hệ trẻ cũng như du khách trong nước và quốc tế”.

Xuân Hinh chia sẻ về tâm nguyện xây dựng Bảo tàng Đạo Mẫu với định hướng mới.

Theo định hướng được nghệ sĩ công bố, Bảo tàng Đạo Mẫu không đơn thuần là nơi trưng bày các giá trị văn hóa, tín ngưỡng. NSƯT Xuân Hinh mong muốn nơi đây trở thành không gian để người tham quan hiểu hơn về tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt, được thể hiện qua thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Năm 2016, UNESCO ghi danh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc quảng bá và bảo vệ một di sản gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của người Việt. Việc đưa di sản đến gần công chúng thông qua hình thức trải nghiệm mới cũng mở ra cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống theo cách sinh động hơn.

NSƯT Xuân Hinh cho biết ông đang tìm kiếm và làm việc với những đội ngũ phù hợp để hiện thực hóa mong muốn này. Quá trình nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất cần thêm thời gian nên nam nghệ sĩ chưa công bố những thông tin cụ thể. Ông cũng mong khán giả tiếp tục theo dõi hành trình của dự án “Bảo Tàng Đạo Mẫu - Xuân Hinh” trong thời gian tới.

Tâm nguyện xây dựng bảo tàng có ý nghĩa đặc biệt khi nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của NSƯT Xuân Hinh. Ông được đông đảo khán giả biết đến qua những tiết mục hài dân gian, chèo, xẩm và chầu văn. Với lối biểu diễn duyên dáng, khả năng biến hóa linh hoạt, nam nghệ sĩ góp phần đưa nhiều chất liệu nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng đại chúng.

Xuân Hinh trong Người ngựa - Ngựa người.

Những tiết mục như Thị Mầu lên chùa, Người ngựa - Ngựa người và Thầy bói đi chợ đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của ông. Năm 2016, liveshow Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã đánh dấu chặng đường 40 năm làm nghề, cho thấy sự gắn bó bền bỉ của nghệ sĩ với sân khấu và văn hóa dân gian.

Bên cạnh sân khấu, NSƯT Xuân Hinh còn gây chú ý khi xuất hiện trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy năm 2025. Đến năm 2026, ông tiếp tục có bước chuyển đáng nhớ khi lần đầu tham gia phim điện ảnh Mùi Phở, đảm nhận vai ông Mùi. Tác phẩm khai thác câu chuyện gia đình xoay quanh món phở truyền thống, với sự tham gia của Thu Trang cùng nhiều diễn viên khác.

Mùi Phở đạt doanh thu khoảng 40,2 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam theo số liệu được ghi nhận sau đợt phát hành. Đây là doanh thu của bộ phim, không phải khoản thu nhập cá nhân của NSƯT Xuân Hinh.

Dù có thêm dấu mốc trên màn ảnh rộng, nghệ thuật truyền thống vẫn là lĩnh vực gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ. Với dự định xây dựng Bảo tàng Đạo Mẫu, NSƯT Xuân Hinh đang hướng đến một cách tiếp cận khác trong việc gìn giữ di sản: kết hợp những giá trị lâu đời với trải nghiệm đương đại, để văn hóa dân tộc tiếp tục được khám phá và lan tỏa đến nhiều thế hệ.

Hiện nghệ sĩ chưa công bố thời điểm hoàn thành hay kế hoạch hoạt động cụ thể của bảo tàng. Công chúng sẽ cần chờ thêm những thông tin chính thức từ ông và đội ngũ thực hiện dự án trong thời gian tới.