Tạm ngừng phiên phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh

Sau hai lần hoãn tòa, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở lại phiên xét xử vụ tranh chấp thừa kế di sản và đòi nhà cho ở nhờ liên quan cố NSƯT Vũ Linh. Tại phiên phúc thẩm, bà Võ Thị Hồng Loan cho biết khả năng tài chính có hạn và chỉ có thể hỗ trợ cô ruột Võ Thị Hồng Nhung 2 tỷ đồng nhưng bà Nhung không đồng ý; phiên phúc thẩm sau đó phải tạm dừng để làm rõ giá trị khu đất.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây: