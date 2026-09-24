Tạm ngừng phiên phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh

Phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của bà Hồng Nhung, bà Hồng Loan cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố nghệ sĩ).

Nguyên đơn Võ Thị Hồng Nhung tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo hồ sơ, tháng 6-2023, bà Nhung khởi kiện yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản của bà Loan đối với nhà đất số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường Cầu Kiệu; hai thửa đất tại phường Hiệp Bình và một ô tô.

Xét xử sơ thẩm vào tháng 1-2025, TAND TPHCM xác định bà Loan là con nuôi hợp pháp, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản. Bà Nhung và ông Nhiêu thuộc hàng thừa kế thứ hai nên không có quyền thừa kế. Tuy nhiên, bà Nhung có công chăm sóc gia đình và chăm sóc cố nghệ sĩ nên được hưởng 15% di sản.

Bị đơn Võ Thị Hồng Loan tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Tại phiên phúc thẩm, bà Nhung đề nghị hủy các giấy tờ liên quan việc nhận con nuôi, giấy khai sinh và văn bản khai nhận di sản của bà Loan. Giao nhà đất số 5 đường Đoàn Thị Điểm cho bà Phượng, xác định bà và ông Nhiêu được hưởng 50% giá trị di sản.

Bà Loan không đồng ý chia 15% di sản cho bà Nhung mà chỉ hỗ trợ bà Nhung và ông Nhiêu 2 tỷ đồng. Bà Loan cho rằng, nhà đất số 5 đường Đoàn Thị Điểm là nhà từ đường nên không bán, còn ô tô cũ không có giá trị đáng kể. Hai thửa đất có tổng diện tích 3.000m2 nằm trong diện quy hoạch, phần còn lại khoảng 122m². Bà Loan đề nghị HĐXX xem xét diện tích đất được phép sử dụng, hiện trạng pháp lý để xác định giá trị tài sản phù hợp.

Phát biểu quan điểm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, cần xem xét lại giá trị và diện tích thực tế của khu đất hơn 3.000m2 đang thuộc diện quy hoạch, nếu diện tích khu đất còn 122m2 thì mức định giá 17 tỷ đồng trước đó chưa phù hợp.

Sau khi hội ý, HĐXX tạm ngừng phiên tòa để thực hiện các thủ tục xác định lại diện tích, giá trị phần đất sau quy hoạch. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.