Tạm ngưng hiệu lực Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Công Thương

Theo đó, Bộ Công Thương quyết định tạm ngưng hiệu lực áp dụng Thông tư số 11/2026/TT-BCT ngày 27/02/2026 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đến khi Thông tư thay thế Thông tư số 11/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài ký Quyết định số 2468/QĐ-BCT ngày 30/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tạm ngưng hiệu lực Thông tư số 11/2026/TT-BСT ngày 27/02/2026 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ. (Ảnh: Internet)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2026 và thay thế Quyết định số 1611/QĐ-BCT ngày 01/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương tạm ngưng hiệu lực Thông tư số 11/2026/TT-BCT ngày 27/02/2026 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Chi tiết Quyết định số 2468/QĐ-BCT, xem tại đây.