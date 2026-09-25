Tạm ngưng cấp nước một số khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh để thi công tuyến Metro số 2

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) thông báo tạm ngưng cấp nước để thu hồi thiết bị cấp nước tại tuyến DN1050, phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Ảnh: VÕ LÊ)

Thời gian dự kiến thực hiện từ 22 giờ ngày 26/9 đến 6 giờ ngày 27/9. Trong thời gian ngưng cấp nước để thực hiện công tác trên sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực.

Tại khu vực do Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành quản lý, một phần các phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc có thể bị gián đoạn cấp nước.

Tại khu vực do Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân quản lý, các phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng, Phú Thọ, Bình Thới và Minh Phụng bị gián đoạn cấp nước; một phần phường Hòa Bình cũng bị ảnh hưởng.

Đối với khu vực do Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định quản lý, phường Nhiêu Lộc bị gián đoạn cung cấp nước, trong khi phường Phú Nhuận có thể xảy ra tình trạng nước yếu.

Tại khu vực do Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức quản lý, việc phải giảm bơm tại Nhà máy nước Thủ Đức có thể khiến nguồn nước yếu tại các khu vực Lê Văn Việt, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và khu vực Nguyễn Xiển-Nguyễn Duy Trinh.

Các phường Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú và Long Bình cũng có thể xảy ra tình trạng nước yếu.

Để hạn chế ảnh hưởng, Sawaco đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước, giảm tối đa phạm vi bị gián đoạn. Đồng thời, các đơn vị sẽ tăng cường tiếp nước bằng xe bồn tại những vị trí trọng yếu.

Việc cấp nước bằng xe bồn được thực hiện liên tục trong thời gian tạm ngưng cấp nước để phục vụ công tác thu hồi thiết bị.