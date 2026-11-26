17 thành viên đầu tiên

Ngày 28/10/2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên. Danh sách gồm các công ty quản lý quỹ và tài sản như EQuest Capital, Son Kim Capital IFC, VinaCapital International Partners, Keppel Asset Management Việt Nam; các doanh nghiệp hàng hải, logistics như Gemadept, Saigon Marina IFC; nhóm năng lượng gồm REE và AG&P Holding Vietnam; cùng Rovela Pay và Vietnam IFC Commodity Exchange.

Đáng chú ý, danh sách này chưa có ngân hàng thành viên.

Ngày 23/11, VIFC-HCMC tiếp tục công bố thêm 7 thành viên, gồm các đơn vị huy động và kết nối vốn, doanh nghiệp phát triển sở giao dịch hàng hóa, tư vấn tài chính và công nghệ. Nhóm mới có Vietnam Green Energy Investment Holding, Mekong Capital VIFC, Charming Land Vietnam, IFC Viet Nam International Commodity Exchange, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange, 3V Advisors International và Corvia Technology thuộc hệ sinh thái MB.

Với 17 thành viên, VIFC dự kiến huy động tổng cộng 7,7 tỷ USD, trong đó nhóm thành viên mới đặt mục tiêu huy động 5 tỷ USD giai đoạn 2027-2030. Tuy nhiên, Corvia Technology là doanh nghiệp công nghệ, không phải ngân hàng thành viên.

Theo VNDIRECT Research, quy chế và quy trình pháp lý để xem xét cấp phép cho các thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản vẫn đang được hoàn thiện trong quý IV/2026. Vì vậy, các ngân hàng có thể gia nhập ở giai đoạn tiếp theo, khi khuôn khổ pháp lý và cơ chế vận hành rõ ràng hơn.

Không chỉ hướng tới thu hút dòng vốn quốc tế, VIFC còn đặt mục tiêu trở thành đầu mối cung cấp dịch vụ tài chính cho hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Doanh nghiệp thương mại sẽ là nhóm khách hàng dẫn dắt

Theo VNDIRECT, VIFC nhiều khả năng thu hút trước các doanh nghiệp gắn với hoạt động thương mại như tập đoàn đa quốc gia vận hành ngân quỹ khu vực, doanh nghiệp FDI sản xuất và xuất khẩu, cùng các nhà giao dịch hàng hóa. Đây là những nhóm có nhu cầu thường xuyên về vốn, ngoại hối và phòng ngừa rủi ro trong các hợp đồng xuyên biên giới.

Cơ sở cho kỳ vọng này là quy mô thương mại lớn của Việt Nam. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 475 tỷ USD; doanh nghiệp FDI đóng góp 77,3% kim ngạch xuất khẩu. Hệ thống cảng biển xử lý hơn 960 triệu tấn hàng hóa trong năm.

Tuy nhiên, dịch vụ tài chính phục vụ hoạt động thương mại chưa theo kịp quy mô giao thương. Theo khảo sát năm 2024 của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các ngân hàng đã từ chối 12% yêu cầu tài trợ thương mại, khiến khoảng 20,3 tỷ USD nhu cầu vốn không được đáp ứng trong năm 2022.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo VIFC-HCMC, khoảng 80-90% giao dịch tài chính liên quan đến dòng thương mại của Việt Nam hiện được thực hiện tại Singapore và Hong Kong. VIFC kỳ vọng đưa một phần hoạt động này về trong nước, thay vì cạnh tranh để thay thế hoàn toàn các trung tâm tài chính hiện hữu.

Một ví dụ là ngành cà phê. Từ ngày 1/1 đến 15/11/2025, Việt Nam xuất khẩu 7,64 tỷ USD cà phê, trong đó robusta đạt 5,54 tỷ USD. Do giá hợp đồng tương lai robusta được niêm yết bằng USD trên sàn ICE Futures Europe, doanh nghiệp xuất khẩu phải đối mặt đồng thời với biến động giá hàng hóa và tỷ giá. Nhu cầu về tài trợ thương mại, ngoại hối và công cụ phòng ngừa rủi ro vì thế rất lớn.

VNDIRECT cho rằng nếu có cơ chế ngoại hối linh hoạt, sàn giao dịch hàng hóa đủ thanh khoản và hệ thống giải quyết tranh chấp hiệu quả, VIFC có thể trở thành nơi cung cấp các dịch vụ tài chính gắn trực tiếp với hoạt động xuất nhập khẩu.

Tám ngân hàng thông qua kế hoạch gia nhập

Khi các doanh nghiệp thương mại, tập đoàn đa quốc gia và nhà giao dịch hàng hóa hiện diện, nhu cầu về tài trợ vốn, thanh toán quốc tế, ngoại hối và quản lý dòng tiền sẽ tạo cơ hội cho các ngân hàng quốc tế và tổ chức tài chính có tiềm lực vốn tham gia.

Nói cách khác, theo cách nhìn của VNDIRECT, doanh nghiệp thương mại có thể là nhóm tạo nhu cầu ban đầu, còn ngân hàng và các định chế tài chính sẽ theo sau để cung cấp dịch vụ.

Đối với ngân hàng trong nước, VIFC cũng mở ra cơ hội tham gia các khoản vay hợp vốn, tài trợ hạ tầng, tài trợ thương mại và dịch vụ lưu ký. Những ngân hàng được cấp phép sớm có thể có lợi thế trong hoạt động thanh toán và thiết lập quan hệ với các định chế tài chính quốc tế.

Hiện tám ngân hàng gồm Vietcombank, HDBank, LPBank, SHB, Nam A Bank, TPBank, MB và MSB đã được cổ đông thông qua chủ trương thành lập pháp nhân tại VIFC. ACB và Techcombank cũng đang xúc tiến các bước chuẩn bị. Dù vậy, đến thời điểm báo cáo của VNDIRECT ngày 23/11/2026, chưa có ngân hàng nào được cấp phép trở thành thành viên.

VNDIRECT đánh giá Vietcombank, TPBank và MB có vị thế thuận lợi nhờ tỷ lệ an toàn vốn trên 10%, nợ xấu trong ngưỡng 3% và năng lực ngoại hối tốt. HDBank có thể gia nhập nhóm này nếu đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3%.

Dù vậy, khả năng thu hút dòng vốn và các định chế tài chính quốc tế sẽ phụ thuộc vào tính ổn định của chính sách, khả năng chuyển đổi ngoại tệ, thanh khoản của các sàn giao dịch hàng hóa và hiệu quả thực thi phán quyết của tòa án, trọng tài.

VNDIRECT cũng lưu ý ưu đãi thuế chưa phải lợi thế nổi bật của VIFC so với các trung tâm tài chính trong khu vực. Do đó, khả năng kết nối với dòng chảy thương mại Việt Nam và tạo ra môi trường pháp lý đủ tin cậy mới là yếu tố quyết định sức hút của trung tâm này.