Tam Mỹ rộn ràng sân chơi 'Quê mình xứ Quảng'

Nét văn hóa đồng bào Co xã Tam Mỹ được giới thiệu trong chương trình văn nghệ chào mừng gameshow. Ảnh: D.LỆ

Dự chương trình có Quyền Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Mai Văn Tư; Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Thị Bích Phin; các đoàn đại biểu đến từ địa phương kết nghĩa với xã Tam Mỹ, gồm xã Thu Bồn, phường Hải Vân, cùng đông đảo người dân địa phương.

Các đơn vị tài trợ đồng hành chương trình gồm: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh, Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định với nhãn hàng phân bón Mặt trời mới và Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 2 đội chơi thôn Tịnh Sơn và thôn Trà Tây. Ảnh: D.LỆ

Tham gia gameshow gồm có 2 đội chơi thôn Tịnh Sơn và thôn Trà Tây, với 4 phần thi: Vui cùng nhà nông; Khéo tay, giỏi nghề; Kiến thức nhà nông; Nhà nông đua tài. Ngoài ra còn có phần thi dành cho khán giả.

Phần thi giới thiệu của đội Trà Tây. Ảnh: D.LỆ

Những nét đặc trưng của xã Tam Mỹ được các đội thi giới thiệu thông qua hình thức sân khấu hóa như dân ca, hò, vè, tiểu phẩm.

Tam Mỹ là vùng quê trung du miền núi giàu truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng. Trong chiến tranh, nơi đây là vùng căn cứ cách mạng, ghi dấu nhiều chiến công của quân và dân phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt vào tháng 8/1961, ngọn lửa đồng khởi nổ ra ở Tứ Mỹ, Kỳ Sanh đã lan rộng ra khắp vùng Tam Kỳ và cả Tiên Phước. Tam Mỹ là vùng giáp ranh đồng bằng đầu tiên của Khu V được giải phóng.

Phần thi giới thiệu của đội Tịnh Sơn. Ảnh: D.LỆ

Thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Tam Mỹ đoàn kết, phát huy truyền thống, chung tay xây dựng quê hương và đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đưa đời sống nhân dân ngày càng phát triển.

Kết quả chung cuộc gameshow, giải Nhất thuộc về đội chơi thôn Trà Tây, giải Nhì đội chơi thôn Tịnh Sơn. Gameshow “Quê mình xứ Quảng” số tiếp theo sẽ được tổ chức tại xã đảo Tam Hải.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi. Ảnh: D.LỆ