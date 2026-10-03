Tam Mỹ khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân trong chiến dịch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Lãnh đạo xã Tam Mỹ khen thưởng các tập thể và cá nhân trong thực hiện chiến dịch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Ảnh: XUÂN THƯƠNG

Thực hiện kế hoạch của thành phố, UBND xã Tam Mỹ chủ động triển khai phương án, thành lập Tổ công tác và huy động các lực lượng rà soát, khảo sát tại hai Nghĩa trang liệt sĩ Tam Mỹ, Tam Trà để tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Kết quả, trong tổng số 199 phần mộ cần lấy mẫu, địa phương thu thập thành công tại 111 phần mộ (đạt 55,78%), hoàn thành trước 13 ngày so với tiến độ thành phố giao; 88 phần mộ còn lại không đủ điều kiện lấy mẫu do không còn mẫu xương hoặc mẫu vật không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Quy trình lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ từ khâu xác định vị trí mộ, thu thập, nhận dạng, ghi nhãn, đóng gói, niêm phong, bảo quản đến hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho Đội lấy mẫu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố theo quy định.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, các phần mộ đều được hoàn trả nguyên trạng, bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường và sự trang nghiêm của nghĩa trang.

Song song với nhiệm vụ trên, Tổ công tác xã tiếp nhận 2 nguồn tin về hài cốt liệt sĩ, tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị và nhân chứng liên quan rà soát, xác minh, đối chiếu, làm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Dịp này, UBND xã Tam Mỹ biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.