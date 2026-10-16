Tam Mỹ chuẩn bị chu đáo gameshow 'Quê mình xứ Quảng'

Các đội chơi tập luyện chuẩn bị cho gameshow “Quê mình xứ Quảng”. Ảnh: XT

Tranh thủ thời gian sau giờ lao động, thành viên hai đội chơi tập trung ôn luyện kiến thức, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị các nội dung thi tài. Không khí tập luyện diễn ra sôi nổi với những thảo luận, góp ý cùng nhiều lần thực hành, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện từng phần thi.

Mỗi người đảm nhận một phần việc: người nghiên cứu nội dung, người xây dựng ý tưởng, người tích cực biểu diễn, tất cả đều chung sức, hỗ trợ lẫn nhau với quyết tâm đạt kết quả cao nhất tại chương trình.

Ông Trần Đình Khánh, Trưởng thôn Trà Tây cho biết, sau khi có kế hoạch tổ chức gameshow “Quê mình xứ Quảng”, thôn đã vận động, tập hợp các thành viên tham gia. Dù bận rộn với công việc gia đình và lao động sản xuất, người dân vẫn nhiệt tình sắp xếp thời gian tập luyện.

"Ai cũng háo hức mong chờ ngày ghi hình, quyết tâm thể hiện hình ảnh người nông dân Trà Tây đoàn kết, năng động, khéo léo, góp phần quảng bá nét đẹp quê hương Tam Mỹ đến khán giả", ông Khánh chia sẻ.

Ở các phần thi “Nhà nông khéo tay, giỏi nghề”, “Kiến thức nhà nông” và “Nhà nông đua tài”, hai đội đang tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong lao động sản xuất và khả năng phối hợp giữa các thành viên.

Không chỉ hướng đến kết quả cao, các đội còn mong muốn mang đến những phần thi gần gũi, sinh động, phản ánh tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nông dân địa phương.

Người dân xã Tam Mỹ tập luyện chuẩn bị tham gia gameshow. Ảnh: XT

Đặc biệt, phần thi “Vui cùng nhà nông” được hai đội dành nhiều thời gian đầu tư, dàn dựng những tiết mục ca cảnh dân ca mang âm hưởng xứ Quảng. Không khí tập luyện diễn ra sôi nổi khi các thành viên cùng rèn từng lời ca, điệu múa, động tác biểu diễn và đội hình. Dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã và các lực lượng liên quan, từng tiết mục dần được hoàn thiện qua mỗi buổi tập.

Đằng sau mỗi tiết mục là sự nỗ lực của cả tập thể qua những giờ tập luyện nghiêm túc cùng nhiều lần trao đổi, góp ý. Mỗi ý tưởng đưa ra đều được thảo luận, bổ sung nhằm bảo đảm yêu cầu chương trình, đồng thời tôn vinh nét đẹp văn hóa và tình yêu quê hương. Những tiếng cười, lời động viên sau mỗi buổi tập đã thắt chặt sự gắn kết, tiếp thêm động lực để các đội thi tự tin bước vào ngày ghi hình.

Dù những ngày qua mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến việc tập luyện, các thành viên vẫn chủ động sắp xếp thời gian, tranh thủ điều kiện thuận lợi để tiếp tục hoàn thiện bài thi.

Các đội thi đang học kịch bản - ca cảnh dân ca cho phần thi trong gameshow. Ảnh: XT

Song song với việc tập luyện, UBND xã Tam Mỹ phối hợp Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ ghi hình. Địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các thôn liên quan; triển khai công tác dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ, vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự.

Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã cùng các đơn vị chuyên môn tích cực hỗ trợ hai đội chơi xây dựng nội dung và hoàn thiện phần thi.

Ông Trần Hồng Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ, Trưởng ban tổ chức gameshow “Quê mình xứ Quảng” cho biết, địa phương xác định đây là hoạt động văn hóa thiết thực nhằm tạo sân chơi bổ ích cho nông dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

"Mặc dù thời tiết bất lợi, các đội thi cùng lực lượng hỗ trợ vẫn tích cực, trách nhiệm trong từng phần việc. Chúng tôi mong muốn chương trình diễn ra an toàn, hấp dẫn, thực sự là ngày hội giao lưu của nông dân, qua đó quảng bá hình ảnh đất và người Tam Mỹ đến đông đảo khán giả", ông Dương chia sẻ.

Gameshow “Quê mình xứ Quảng” số thứ 3, dự kiến ghi hình vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 17/10/2026 tại Trung tâm Hành chính xã Tam Mỹ, với sự tranh tài giữa hai đội chơi đến từ thôn Tịnh Sơn và thôn Trà Tây.