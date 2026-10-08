Tâm mưa dịch chuyển, nơi nào hứng mưa lớn nhất đêm nay và ngày mai?

Tâm mưa miền Trung dịch chuyển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (8/10), khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 8/10 có nơi trên 90mm như các trạm: Bạch Mã (TP. Huế) 98.2mm, Hồ Thái Xuân (TP. Đà Nẵng) 256.2mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 136.6mm,…

Đêm 8/10, khu vực từ TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ ngày 9/10, mưa lớn giảm dần.

Miền Trung vẫn còn điểm mưa lớn trên 300mm. Ảnh: PV

Đêm 8/10 và ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm; từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Đêm 9/10 và ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 8/10, khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm

Đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 12/10 mưa lớn có xu hướng giảm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, sáng 8/10, mưa rất lớn xuất hiện tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến trên 200-350mm, tính từ 19h ngày 7/10 đến 13h ngày 8/10. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực, trong đó có khu vực Công ty May Như Thành, thuộc huyện Núi Thành, Quảng Nam cũ và một số khu vực tại Tam Kỳ cũ.

Trong chiều và đêm 8/10, khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn từng cơn, xen kẽ những khoảng tạnh và mưa nhỏ. Ngày 9/10, mưa tại Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng giảm dần nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn. Trọng tâm mưa lớn có xu hướng dịch chuyển dần ra khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo nhận định của TS Nguyễn Ngọc Huy, các hồ lớn ở phía Tây Quảng Nam cũ hiện vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với mực nước dâng bình thường. Do đó, đợt mưa này ít có nguy cơ gây ngập diện rộng do nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Tuy nhiên, một số hồ chứa ở khu vực hạ lưu, trong đó có các thủy điện nhỏ, có thể phải xả lũ để bảo đảm an toàn. Vì vậy, tại một số khu vực vẫn có khả năng xuất hiện lũ cục bộ.

Trong chiều 8/10, TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có mưa to.

Đáng chú ý, TP.HCM, đặc biệt khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố, cùng Đồng Nai được dự báo có mưa cực lớn trong chiều nay. Mưa xảy ra vào thời điểm tan tầm có thể gây ngập một số tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, hạn chế đi qua các tuyến đường đang ngập sâu và lưu ý an toàn khi di chuyển trong thời gian mưa lớn.

Những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 3 giờ qua (từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 08/10), khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa đến mưa to như: An Hưng 64mm (Gia Lai); TT Sông Hinh 53mm (Đắk Lắk); Thị trấn Ma Đa Gui - Đạ Huoai 52mm (Lâm Đồng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Gia Lai: An Lão; An Hòa, An Vinh, Ia Boòng, Ia Pia, Ia RSai

Đắk Lắk: Cư M'gar, Cư Pơng, Cư Prao, Ea Kiết, Ea Rốk, Ea Tul, Ia Lốp, M'Drắk, Phú Mỡ, Phú Xuân, Sơn Hòa, Tam Giang, Xuân Lãnh

Lâm Đồng: Bảo Lâm 3, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đam Rông 4, Đức Linh, Hoài Đức, P. 1 Bảo Lộc, P. 3 Bảo Lộc, P. Cam Ly - Đà Lạt, P. Lang Biang - Đà Lạt, Suối Kiết, Tánh Linh.

Trên biển, hiện nay Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Ngoài ra, đêm 8/10 và ngày 9/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Đêm 9/10 và ngày 10/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0- 4,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn