Tâm lý người tiêu dùng Mỹ xuống thấp nhất kể từ năm 2014

Người dân mua sắm tại một khu chợ ở vùng nông thôn bang Maryland (Mỹ) ngày 12/9/2026. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN

Báo cáo của Conference Board công bố ngày 29/9 cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 trong tháng 9, khi người dân mệt mỏi vì lạm phát trở nên bi quan hơn về thị trường lao động cũng như tác động của giá cả tăng cao đối với tình hình tài chính của họ.

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (CCI) của Conference Board giảm mạnh xuống 81,9 điểm, giảm 6,7 điểm và thấp hơn nhiều so với mức dự báo đồng thuận 89 điểm của Dow Jones.

Những người tham gia khảo sát cho biết họ lo ngại về lạm phát và triển vọng việc làm. Lần đầu tiên trong lịch sử 4 năm của câu hỏi khảo sát này, số người cho rằng tình hình tài chính cá nhân của họ xấu nhiều hơn số người cho rằng tốt.

Bà Dana Peterson, chuyên gia kinh tế trưởng của Conference Board, nhận xét đánh giá của người tiêu dùng về các điều kiện kinh doanh hiện tại trở nên tiêu cực lần đầu tiên kể từ tháng 9/2024. Theo bà, những ý kiến người tiêu dùng tự viết thêm về các yếu tố tác động đến nền kinh tế chủ yếu mang tính bi quan trong tháng 9. Những đề cập đến giá cả, chi phí hàng hóa và dịch vụ cao, đặc biệt là giá dầu và khí đốt, đã tăng lên mức cao mới, phản ánh đà tăng mạnh của chi phí nhiên liệu trong tháng 9.

Các chỉ số khác cũng cho thấy sự suy giảm tương tự: Chỉ số Tình hình Hiện tại (PSI) của Conference Board giảm 7,9 điểm xuống 109,3 điểm, trong khi Chỉ số Kỳ vọng (EI), phản ánh triển vọng trong 6 tháng tới, giảm 5,9 điểm xuống 63,6 điểm.

Về thị trường lao động, chênh lệch giữa tỷ lệ người cho rằng việc làm “dồi dào” và tỷ lệ người cho rằng việc làm “khó tìm” - một chỉ báo được theo dõi sát sao về sức khỏe của thị trường lao động - tiếp tục thu hẹp, giảm 2,5 điểm phần trăm xuống chỉ còn 1,7%.

Những kết quả trên được đưa ra trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát gia tăng, do tình trạng bất định tiếp diễn liên quan đến cuộc chiến tại Iran, được phản ánh trên các thị trường tài chính qua lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và lãi suất thế chấp tăng mạnh.

Trung bình, những người tham gia khảo sát dự báo lạm phát sẽ ở mức 6,1%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng 8. Mức kỳ vọng trung vị cũng tăng 0,3 điểm lên 5,1%.

Kết quả của Conference Board phù hợp với các cuộc khảo sát tương tự. Khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng giảm 7% trong tháng 9, xuống mức thấp thứ hai từng được ghi nhận.

Trong một thông tin kinh tế khác ngày 29/9, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết số vị trí tuyển dụng trong tháng 8 giảm nhẹ xuống 7,08 triệu, giảm 256.000 vị trí trong tháng, do số vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực dịch vụ chuyên môn và kinh doanh cũng như các ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe giảm mạnh. Mức dự báo đồng thuận của Phố Wall là 7,2 triệu vị trí tuyển dụng.

Số người được tuyển dụng tăng nhẹ trong tháng, trong khi số người tự nguyện nghỉ việc ít thay đổi và số người bị sa thải giảm nhẹ.