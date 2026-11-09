Tâm lý bầu cử Mỹ mang tính ngắn hạn, động lực VN-Index tiếp theo là lãi suất và lợi nhuận doanh nghiệp

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026 đã làm thay đổi cán cân quyền lực tại Washington khi Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ tạo ra sự đảo chiều trong các chính sách lớn của Mỹ, đặc biệt là thương mại, kiểm soát xuất khẩu và chính sách tiền tệ.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, theo nhận định của VnDirect, tác động trước mắt chủ yếu đến từ sự cải thiện tâm lý nhà đầu tư, trong khi triển vọng trung hạn vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến thuế quan, giá dầu, tỷ giá, lãi suất và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Theo kết quả cập nhật ngày 5/11/2026 trong báo cáo, Đảng Dân chủ giành đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện. Tuy nhiên, với 54 ghế tại Thượng viện, đảng này vẫn chưa đạt ngưỡng 67 phiếu cần thiết để vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống.

Đối với Việt Nam, Mỹ là thị trường xuất khẩu đặc biệt quan trọng, chiếm khoảng 32% tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng năm 2026. Xuất khẩu sang Mỹ đạt 159,4 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Dù vậy, rủi ro thương mại vẫn hiện hữu khi thuế theo Mục 301 liên quan đến lao động cưỡng bức ở mức 12,5%, thuộc nhóm cao, trong khi hai cuộc điều tra Mục 301 khác chưa có kết luận.

Kết quả bầu cử Mỹ khó làm thay đổi ngay các điều kiện thương mại hiện tại. Việc Quốc hội tăng cường giám sát có thể tạo sức ép để chính quyền điều chỉnh một số biện pháp, nhưng nguy cơ áp dụng thêm thuế quan, kiểm tra xuất xứ và kiểm soát chặt hoạt động chuyển tải hàng hóa vẫn cần được theo dõi. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, bởi bất kỳ thay đổi nào trong chính sách thương mại Mỹ đều có thể ảnh hưởng đến đơn hàng, chi phí và triển vọng kinh doanh.

Ở chiều tích cực, triển vọng giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã góp phần kéo giá dầu Brent từ mức 112,1 USD/thùng ngày 23/10 xuống khoảng 94 USD/thùng ngày 4/11 và quanh 93 USD/thùng ngày 5/11. Giá dầu hạ nhiệt giúp giảm áp lực chi phí đầu vào và cải thiện kỳ vọng kiểm soát lạm phát. Nếu xu hướng này tiếp tục, Việt Nam có thêm dư địa ổn định giá cả và tỷ giá.

Đồng USD suy yếu cũng góp phần giảm áp lực lên tỷ giá trong nước. Tuy nhiên, rủi ro vẫn có thể quay trở lại nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 9/12 hoặc tâm lý né tránh rủi ro gia tăng trên thị trường quốc tế.

VnDirect cũng lưu ý rằng chính sách tiền tệ của Mỹ chưa có dấu hiệu thay đổi đáng kể sau bầu cử. Khả năng nới lỏng trong nửa cuối năm 2027 chỉ được đặt ra nếu lạm phát giảm dần và tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi mới từ kỳ hạn sáu tháng trở lên và giảm 1,5–2%/năm lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên. Đây là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thanh khoản và chi phí vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá đây mới là các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu, chưa phải một chu kỳ nới lỏng tiền tệ trên diện rộng.

"Tác động của cuộc bầu cử Mỹ đã phần nào phản ánh vào diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam trong những phiên đầu tháng 11. VN-Index tăng 1,97% trong phiên 4/11 nhờ tâm lý cải thiện và dòng tiền bắt đáy.

Để xu hướng tăng bền vững hơn, thị trường vẫn cần sự cải thiện của các yếu tố nền tảng như triển vọng lạm phát, mặt bằng lãi suất, triển vọng kinh tế và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần kiểm soát kỳ vọng, tránh diễn giải quá mức tác động của kết quả bầu cử lên triển vọng kinh tế và thị trường", VnDirect nhấn mạnh.

Hiệu ứng tâm lý từ bầu cử Mỹ mang tính ngắn hạn; động lực tiếp theo đến từ diễn biến giá dầu, lạm phát, xu hướng lãi suất và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Về diễn biến kỹ thuật, VN-Index được dự báo tiếp tục tích lũy trong vùng 1.700–1.800 điểm. Vùng 1.690–1.700 điểm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, trong khi 1.800 điểm là ngưỡng kháng cự đáng chú ý do tập trung khối lượng giao dịch lớn. Chỉ số hiện nằm trên đường trung bình động 20 phiên, quanh 1.731 điểm, nhưng vẫn dưới đường trung bình động 50 phiên, quanh 1.770 điểm. Cả hai đường trung bình đều có xu hướng dốc xuống, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối đã hồi phục về quanh ngưỡng 50, phản ánh trạng thái trung tính.

Để xác nhận xu hướng chuyển biến tích cực, VN-Index cần đóng cửa vượt 1.800 điểm với thanh khoản cao hơn mức bình quân. Trước khi xuất hiện tín hiệu này, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cân bằng và tập trung vào chất lượng nền tảng doanh nghiệp, thay vì chạy theo kỳ vọng ngắn hạn từ kết quả bầu cử Mỹ.