'Tâm lý ám ảnh phải sạc đầy' làm giảm tuổi thọ pin điện thoại

Khi sử dụng điện thoại thông minh, sự suy giảm chất lượng pin thường là dấu hiệu lão hóa đầu tiên mà người dùng nhận thấy. Một viên pin từng có thể duy trì hoạt động suốt cả ngày dài sẽ dần đòi hỏi phải sạc thường xuyên hơn, và mức năng lượng còn lại cũng sụt giảm nhanh chóng ngay cả khi cường độ sử dụng không đổi. Đây là lý do khiến người dùng thường cân nhắc thay điện thoại mới, không phải vì bản thân thiết bị đã hỏng hóc, mà do vấn đề về pin.

Vậy làm thế nào để quản lý pin nhằm kéo dài tuổi thọ của nó? Bí quyết nằm ở việc tránh duy trì pin Lithium-ion, loại pin phổ biến trên điện thoại thông minh ở mức sạc quá cao hoặc để chúng tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Pin Lithium-ion có thể bị lão hóa hóa học nhanh hơn nếu duy trì ở mức sạc quá cao hoặc quá thấp trong thời gian dài. Đặc biệt, việc giữ mức sạc gần 100% trong thời gian dài, hoặc sạc và sử dụng thiết bị trong môi trường nhiệt độ cao, có thể gây áp lực lên tuổi thọ của pin.

Các điện thoại thông minh hiện đại được trang bị mạch bảo vệ giúp ngắt sạc hoặc điều chỉnh dòng điện khi pin đã đầy. Chúng quản lý trạng thái pin bằng cách chỉ nạp thêm năng lượng khi cần thiết, nếu mức sạc giảm do quá trình tự xả điện tự nhiên.

Vấn đề thực sự nằm ở tuổi thọ pin về lâu dài, chứ không phải là sự an toàn tức thời. Việc cắm sạc qua đêm khiến pin duy trì ở mức sạc cao trong thời gian dài, kết hợp với nhiệt lượng sinh ra trong quá trình sạc, điều này có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa hóa học.

Cả Samsung Electronics lẫn Apple đều khuyến cáo rằng, việc sử dụng hoặc sạc thiết bị ở nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ pin. Nếu muốn ưu tiên độ bền của pin, bạn nên tránh các thói quen như để mức pin xuống quá thấp hoặc duy trì pin ở mức đầy (100%) trong thời gian dài. Đây là lý do tại sao việc duy trì mức sạc trong khoảng từ 20% đến 80% thường được khuyến nghị. Mặc dù bạn không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt phạm vi này trong mọi tình huống, nhưng việc giữ pin trong các giới hạn này trong quá trình sử dụng hằng ngày có thể giúp giảm bớt áp lực lên pin.

Các điện thoại thông minh hiện đại đều có sẵn các tính năng hỗ trợ việc này. iPhone cho phép bạn thiết lập giới hạn sạc để ngăn pin sạc vượt quá một mức nhất định, trong khi các thiết bị Galaxy cung cấp tính năng "Bảo vệ pin" (Battery Protection) để quản lý quá trình sạc. Nếu thường xuyên sạc thiết bị trong thời gian dài, việc tận dụng các tính năng này có thể giúp duy trì tuổi thọ pin.

Sạc nhanh không phải là điều cần tránh bằng mọi giá. Điện thoại thông minh và bộ sạc hiện đại được thiết kế để điều chỉnh công suất sạc dựa trên tình trạng pin, vì vậy, việc sử dụng sạc nhanh khi cần thiết thường không gây vấn đề gì. Tuy nhiên, do sạc nhanh có thể sinh ra nhiều nhiệt, tốt nhất bạn nên tránh các tình huống khiến nhiệt độ thiết bị tăng quá cao.

Hiện tượng sinh nhiệt có thể đặc biệt nghiêm trọng khi vừa sạc vừa chơi các game nặng hoặc phát trực tuyến video. Bạn cũng nên tránh để điện thoại dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong xe hơi nóng bức vào mùa Hè. Pin rất nhạy cảm với nhiệt độ cao, nếu thiết bị trở nên quá nóng trong khi sạc, bạn nên giảm cường độ sử dụng và để nhiệt độ hạ xuống.

Việc lựa chọn bộ sạc cũng rất quan trọng. Mặc dù không nhất thiết phải sử dụng bộ sạc do chính nhà sản xuất điện thoại cung cấp, nhưng tốt nhất bạn nên dùng các sản phẩm có chứng nhận an toàn và hỗ trợ các thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất yêu cầu. Việc chọn sản phẩm từ các nhà sản xuất uy tín sẽ an toàn hơn so với các loại sạc giá rẻ không rõ nguồn gốc. Khi cất giữ điện thoại không sử dụng trong thời gian dài, bạn nên tránh để pin cạn kiệt hoàn toàn. Lý tưởng nhất là tắt nguồn thiết bị khi pin còn một phần năng lượng và bảo quản ở nơi tránh nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh. Do hiện tượng tự xả điện có thể xảy ra theo thời gian, bạn cũng nên thỉnh thoảng kiểm tra mức pin còn lại.

Tóm lại, chìa khóa để quản lý pin điện thoại không nằm ở việc tuân thủ nghiêm ngặt các con số cụ thể, mà là tránh để thiết bị tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao hoặc các trạng thái sạc cực đoan (quá đầy hoặc cạn kiệt). Mặc dù việc sạc điện thoại qua đêm sẽ không làm hỏng pin ngay lập tức, nhưng việc sử dụng các tính năng giới hạn mức sạc và hạn chế sinh nhiệt là những cách thiết thực để tối đa hóa tuổi thọ pin.