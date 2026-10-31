Tấm lòng nhân ái của chị Nguyễn Thị Hồng Phúc

Tốt nghiệp đại học, năm 2003, chị Nguyễn Thị Hồng Phúc về làm công tác thư viện ở Trường THCS thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (nay là Trường THCS Phú Lộc, xã Phú Lộc) và gắn bó đến nay. Cứ hết giờ hành chính, chị lại sắp xếp thời gian làm công việc thiện nguyện bằng tất cả trái tim nhân hậu của mình.

Chị kể: “Năm 2010, lúc đó nhà tôi ở gần cổng Bệnh viện huyện Phú Lộc (nay là Trung tâm Y tế Phú Lộc), thấy người nhà bệnh nhân đi bộ khá xa giữa thời tiết oi bức để mua cơm, cháo nên tôi nấu nồi cháo nhỏ tặng bệnh nhân ở phòng hồi sức cấp cứu. Dần dần, việc làm này được lan tỏa, nhiều người chung tay để duy trì đều đặn nồi cháo tình thương cho đến hôm nay”. Mỗi tuần một lần, nồi cháo tình thương của chị Phúc đến với bệnh nhân ở Trung tâm Y tế Phú Lộc vào chiều thứ tư.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phúc chuẩn bị nguyên liệu nấu nồi cháo tình thương.

Không chỉ dừng lại ở nồi cháo tình thương, 16 năm qua, bằng nhiều việc làm khác nhau, người phụ nữ ấy đã mang yêu thương đến với hàng trăm cảnh đời với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Mỗi khi nhận được thông tin về hoàn cảnh nào đó cần giúp đỡ, chị Phúc lại đến tận nơi để tìm hiểu; chia sẻ lên trang Facebook cá nhân.

Định kỳ, chị công khai danh sách, số tiền cụ thể của các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho từng trường hợp rồi đến trao tận tay. Ngoài việc giúp đỡ bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện, chị Phúc đặc biệt quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng nông thôn, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật. Vào dịp đầu năm học, chị thường vận động các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí cho các em mua sắm sách vở, áo quần, đóng bảo hiểm, bạn nào không có xe đạp thì tặng xe đạp; Tết đến thì tặng quà, giúp các em có cái Tết ấm áp. Sau mỗi đợt thiên tai, bão lũ, chị Phúc lại tất bật với công việc đi cứu trợ. Năm 2025, chị đã tổ chức 5 đợt cứu trợ lương thực, nước uống cho bà con vùng lũ trên địa bàn TP Huế, 3 đợt cho đồng bào thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk).

Công khai, rõ ràng, minh bạch và làm việc thiện bằng tất cả cái tâm, vì thế, hoạt động thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng Phúc có ý nghĩa lan tỏa rộng khắp. Chị thật sự là người lặng lẽ gieo mầm nhân ái giữa cuộc đời.