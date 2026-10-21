Tấm lòng của hai vợ chồng người Đức với bệnh nhi tim bẩm sinh Việt Nam

Viên gạch đầu tiên

Ngày 20/10, tại lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa Bệnh viện (BV) Đà Nẵng và Tổ chức "Trái tim vì Trái tim" (Heart For Heart Foundation for Life, Đức), GS.TS danh dự Erich Lejeune - Nhà sáng lập Heart For Heart (HFH) cho biết cách đây hơn 20 năm tại Đức, ông gặp gỡ một trong những bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng thế giới - GS Lange.

GS.TS danh dự Erich Lejeune chia sẻ tại lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Tổ chức “Trái tim vì Trái tim” (Heart For Heart).

Vị giáo sư này có hỏi xinErich Lejeunmột lời khuyên về động lực cá nhân. Đáp lại, ông ấy mời GS Erich Lejeune đến tận mắt chứng kiến một ca phẫu thuật tim. GS Erich Lejeune đã có mặt khi một em nhỏ được phẫu thuật tim. Ca phẫu thuật diễn ra thành công sau nhiều giờ. "Khi tôi trở về nhà, vợ tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Tôi vô cùng xúc động nói với cô ấy: “Irene, em có một trái tim. Anh cũng có một trái tim. Chúng ta hãy cùng nhau trao đi sự sống!”, GS Erich Lejeune kể lại.

Đó chính là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự hợp tác tuyệt vời giữa Tổ chức HFH (do GS danh dự Erich Lejeune sáng lập, vợ ông là TS danh dự Irène Lejeune làm CEO) với BV Đà Nẵng không ngừng phát triển, đơm hoa kết trái trong suốt 20 năm qua suốt 20 năm qua.

GS Erich Lejeune bày tỏ: “Hôm nay tôi thực sự vô cùng xúc động. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người có tiền nhưng không trao đi điều gì cả, còn chúng ta đã quyết định rằng: Chúng ta sẽ cứu sống các em nhỏ! Và đó là một sứ mệnh tuyệt vời. Tại Đức, rất nhiều người biết đến những việc chúng ta đang làm. Chúng ta làm được điều đó là nhờ sự hợp tác chặt chẽ với Việt Nam – một đất nước vô cùng tuyệt vời”.

Các bệnh nhi tri ân vợ chồng GS.TS danh dự Erich Lejeune và Tổ chức Heart For Heart.

Với các thành viên HFH cùng có mặt tại lễ kỷ niệm, GS Erich Lejeune nhấn mạnh: “Chúng ta đã cùng nhau thực hiện rất nhiều công việc ý nghĩa. Tiền bạc chỉ thực sự có giá trị khi nó được gửi gắm vào đúng nơi có trái tim". Đặc biệt, GS Erich Lejeune cho biết ông rất hạnh phúc khi đã tìm được những người kế thừa rất đáng tin cậy cho HFH. Điều này vô cùng quan trọng, vì những giá trị cốt lõi và tinh thần của HFH sẽ được tiếp tục.

Tiếp tục dốc hết sức mình đem lại sự sống cho trẻ em

“Tôi tin chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta còn rất nhiều sức mạnh và có thể tạo ra thêm nhiều sự thay đổi lớn lao hơn nữa nhờ đại gia đình HFH tại Việt Nam cũng như tại Đức. Tôi xin hứa với quý vị rằng, vợ tôi - Irene - và tôi sẽ dốc hết sức mình để HFH luôn sống mãi và tiếp tục mang lại sự sống cho trẻ em bị bệnh tim”, GS Erich Lejeune chia sẻ.

TS Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, trong 20 năm qua, GS Erich Lejeune, TS Irène Lejeune và Tổ chức HFH luôn đồng hành cùng BV Đà Nẵng, góp phần mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung – Tây Nguyên. Hàng nghìn trái tim đã được hồi sinh, hàng nghìn gia đình đã tìm lại được niềm vui và hy vọng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của hai ông bà.

Hai ông bà Erich Lejeune - Irène Lejeune khai trương hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ 4 vừa trao tặng BV Đà Nẵng.

Trước đây, HFH đã trao tặng BV Đà Nẵng 3 hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cùng nhiều trang thiết bị y tế. Năm 2023, Tổ chức này trao tặng hệ thống DSA Philips Azurion 7 B20 hiện đại bậc nhất tại Việt Nam lúc bấy giờ. Và tại lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác, HFH tiếp tục trao tặng hệ thống DSA thứ tư và hai máy siêu âm, tổng trị giá 1.000.000 EUR, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, thắp thêm nhiều hy vọng cho thêm nhiều người bệnh.

Chưa hết, TS Lê Đức Nhân cho biết, ngay trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, vợ chồng GS Erich Lejeune hỏi có bao nhiêu phần trăm trẻ em sau khi tầm soát miễn phí, phát hiện có bệnh tim nhưng không đến được BV Đà Nẵng để chữa trị? Hai người đã khá bất ngờ khi biết con số đó chiếm khoảng 30%, vì nhiều lý do.

Hai ông bà gợi ý sẽ tìm lại những bệnh nhi trong số 30% kể trên. Nếu các cháu không đến được BV Đà Nẵng điều trị do điều kiện kinh tế hay phương tiện di chuyển thì hai ông bà sẵn sàng hỗ trợ tối đa. Đồng thời hai ông bà đề nghị BV Đà Nẵng cố gắng có những căn nhà cho bệnh nhi tại BV, hai người sẽ tài trợ cho những căn nhà này để các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn có thể ở lại BV trong thời gian điều trị.

Được biết, ngày 18/3/2025, GS Erich Lejeune đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”. Ông cũng là người đầu tiên được chính quyền TP Đà Nẵng trao tặng giải thưởng cao quý này. Tổ chức HFH do ông sáng lập có quá trình hoạt động lâu dài, liên tục hỗ trợ ngành y tế TP Đà Nẵng thực hiện chương trình can thiệp tim bẩm sinh cho trẻ em.