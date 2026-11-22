Toàn cảnh lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 tại phường Tam Kỳ. Ảnh: PHAN VINH

Tham dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng Lê Thị Ánh Nguyệt cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, hội viên phụ nữ và hơn 350 người dân trên địa bàn.

Tháng hành động năm nay mang chủ đề "Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội". Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ Bùi Tấn Công đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xóa bỏ định kiến giới; tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tiếp cận việc làm, học nghề, tham gia sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển kinh tế gia đình.

Đại biểu cùng người dân tham dự lễ phát động. Ảnh: PHAN VINH

Địa phương cũng yêu cầu tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ kịp thời các trường hợp bị bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước các nguy cơ xâm hại, quấy rối, lừa đảo cùng bạo lực trên môi trường mạng.

Dịp này, phường Tam Kỳ công bố quyết định về mô hình "Địa chỉ tin cậy", trình chiếu phim tuyên truyền và tổ chức diễu hành qua nhiều tuyến đường trung tâm, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về bình đẳng giới, hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, văn minh và không có bạo lực.