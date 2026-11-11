'Tam khôi 2026': Bản lĩnh sĩ tử trên hành trình chinh phục tri thức

Cuộc thi do Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức; là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Trần Chiều Phụng phát biểu chào mừng cuộc thi

Tại vòng thi Đình của Tam khôi 2026 diễn ra vào ngày 10.11 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 50 sĩ tử xuất sắc đã cùng tranh tài qua những câu hỏi đa dạng về văn hóa, thể thao, du lịch, lịch sử…; thể hiện vốn hiểu biết, khả năng tư duy và bản lĩnh của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, màn rượt đuổi điểm số của top 3 chung cuộc đã cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt, sự nhiệt huyết của các sĩ tử trong hành trình chinh phục những danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi.

Trong dòng chảy hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc, truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài luôn là một trong những giá trị văn hóa tốt đẹp được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ và phát huy.

50 sĩ tử bước vào vòng thi Đình

Trải qua hơn 900 năm lịch sử khoa cử, những Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa không chỉ là sự ghi nhận đối với tài năng, trí tuệ của người học mà còn là biểu tượng cho khát vọng học tập, ý chí vươn lên và tinh thần phụng sự đất nước.

Từ dấu mốc khoa thi năm 1247 dưới triều Trần, định chế Tam khôi với 3 danh hiệu cao quý là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa đã trở thành nét son trong lịch sử giáo dục và văn hóa Việt Nam. Tinh thần tôn vinh người tài, khuyến khích việc học, đề cao tri thức ấy cũng chính là nguồn cảm hứng cho cuộc thi Tam khôi của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Trần Chiều Phụng khẳng định trải qua 4 năm tổ chức, Tam khôi đã từng bước khẳng định vị trí của một sân chơi học thuật có ý nghĩa; trở thành hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện trong sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Phần thi "Thập nhị sứ quân chi loạn" của top 6

Từ mùa thi đầu tiên, cuộc thi đã không ngừng được vun đắp, đổi mới và phát triển, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo hội viên, sinh viên nhà trường.

Tiếp nối hành trình ấy, Tam khôi 2026 được tổ chức với mong muốn tiếp tục khơi dậy niềm đam mê tri thức, tinh thần chủ động học tập sáng tạo và khát vọng khẳng định bản thân của sinh viên.

Anh Trần Chiều Phụng cho biết, nếu các vòng thi Hương, thi Hội là hành trình để các sĩ tử khám phá kiến thức, khẳng định năng lực và từng bước vượt qua những thử thách thì vòng thi Đình là nơi hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần quyết tâm chinh phục đỉnh cao.

Top 3 bước vào phần thi cuối cùng

50 sĩ tử có mặt tại vòng thi Đình là những gương mặt xuất sắc đã vượt qua nhiều thử thách. Mỗi sĩ tử đều mang đến không chỉ kiến thức, sự chuẩn bị nghiêm túc mà còn là niềm đam mê học tập, khát vọng khẳng định chính mình và niềm tự hào tuổi trẻ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Vòng thi Đình cuộc thi Tam khôi 2026 diễn ra trong không khí gay cấn, sôi nổi với những màn tranh tài đòi hỏi các sĩ tử phải có kiến thức sâu rộng và khả năng tư duy nhanh nhạy. Các sĩ tử phải trải qua 3 phần thi mang tên Con rồng cháu tiên, Thập nhị sứ quân chi loạn và Nếp gấp thời gian.

Hệ thống câu hỏi của các phần thi được xây dựng đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí…; từ kiến thức lịch sử, di sản, các giá trị văn hóa truyền thống đến những sự kiện, thành tựu và vấn đề đương đại. Sự phong phú về nội dung cùng độ khó của các câu hỏi tạo nên những màn so tài hấp dẫn, kịch tính.

Top 3 xuất sắc nhất của "Tam khôi 2026"

Tam khôi 2026 khép lại với danh xưng Trạng nguyên thuộc về sĩ tử Dương Thị Minh Ngọc (Khoa Quản lý văn hóa, Nghệ thuật).

Danh hiệu Bảng nhãn thuộc về sĩ tử Hà Thị Như Quỳnh (Khoa Di sản văn hóa).

Sĩ tử Nguyễn Huy Hoàng (Khoa Du lịch) giành danh hiệu Thám hoa.