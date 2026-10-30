Tam Hưng kết nối di sản, làng nghề để phát triển du lịch

Ngày 30-10, Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với UBND xã Tam Hưng tổ chức khảo sát du lịch xã Tam Hưng. Ảnh: Hoàng Lân.

Đánh thức tiềm năng du lịch

Nằm ở phía Nam Thủ đô Hà Nội, xã Tam Hưng được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy và Thanh Văn thuộc huyện Thanh Oai cũ. Trên địa bàn có đường tỉnh lộ 427, trục đường Cienco 5 và tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua. Đây là những điều kiện thuận lợi để Tam Hưng kết nối với các khu vực khác, tổ chức các tour du lịch trong ngày hoặc tour cuối tuần xuất phát từ nội thành Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, làng nghề và trải nghiệm nông nghiệp. Trong đó, hệ thống di tích lịch sử, văn hóa cùng những nghề thủ công truyền thống là nguồn tài nguyên quan trọng để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đoàn tham quan chùa Bối Khê - Di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: Hoàng Lân.

Một trong những điểm đến tiêu biểu là Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê, còn có tên chữ là Đại Bi tự. Ngôi chùa được khởi dựng từ thời Trần, là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo cổ có giá trị kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chùa được xếp hạng di tích quốc gia năm 1979 và được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2025. Đáng chú ý, trong khuôn viên chùa còn lưu giữ cửa hầm và một đoạn địa đạo được sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cùng nằm tại thôn Song Khê, đình Kim là điểm đến có thể kết nối thuận tiện với chùa Bối Khê trong cùng một chương trình tham quan. Đình thờ các vị Thành hoàng làng, gắn với truyền thống dựng nước, giữ nước của địa phương. Đặc biệt, sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, Thành ủy Hà Nội đã chuyển trụ sở về đóng tại đình. Những dấu ấn lịch sử này tạo thêm chiều sâu cho hành trình tìm hiểu truyền thống cách mạng, lịch sử và văn hóa của vùng đất Tam Hưng.

Trong khuôn viên chùa Bối Khê, du khách tham quan địa đạo trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Hoàng Lân.

Các hiện vật, hình ảnh trưng bày trong địa đạo tại chùa Bối Khê. Ảnh: Hoàng Lân.

Bên cạnh hệ thống di tích, các làng nghề truyền thống cũng là nguồn lực quan trọng để Tam Hưng xây dựng sản phẩm du lịch có tính trải nghiệm. Trên địa bàn xã hiện có nghề điêu khắc gỗ truyền thống, nghề khâu bóng... Ngoài ra, Tam Hưng còn sở hữu những lợi thế về sản xuất nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2025, xã có 11 sản phẩm OCOP và 7 vùng sản xuất được chứng nhận VietGAP. Đây là nguồn sản phẩm có thể kết nối vào chương trình du lịch thông qua hoạt động giới thiệu, mua quà và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Hoàn thiện dịch vụ, kết nối doanh nghiệp lữ hành

Mặc dù có nhiều lợi thế về tài nguyên, việc hình thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh tại Tam Hưng vẫn cần được nghiên cứu và hoàn thiện. Đây cũng là nội dung được đặt ra tại Hội nghị “Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của xã Tam Hưng với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Tam Hưng tổ chức ngày 30-10.

Đình Kim, nơi từng là trụ sở làm việc của Thành uỷ Hà Nội sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 . Ảnh: Hoàng Lân.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang, phát triển du lịch tại các xã ngoại thành có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian du lịch của Thủ đô. Tuy nhiên, để tiềm năng thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, mỗi địa phương cần chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên đơn lẻ sang xây dựng sản phẩm có chủ đề, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Riêng đối với xã Tam Hưng, ông Nguyễn Trần Quang đề nghị địa phương phối hợp với các đơn vị lữ hành nghiên cứu, hoàn thiện những sản phẩm du lịch đặc trưng; đánh giá sức hấp dẫn, giá trị khác biệt và khả năng khai thác thực tế của từng điểm đến, đồng thời đề xuất phương án xây dựng chương trình du lịch có chủ đề, lịch trình, thời lượng và đối tượng khách cụ thể.

Xã Tam Hưng đã gắn biển công trình kỷ niệm tại đình Kim. Ảnh: Hoàng Lân.

Nhận định về tiềm năng du lịch Tam Hưng, các đại biểu cho rằng, địa phương có lợi thế về giao thông, thuận tiện kết nối với nhiều điểm đến của Hà Nội. Tuy nhiên, “điểm nghẽn” lớn của du lịch Tam Hưng là sản phẩm du lịch chưa rõ ràng, thiếu cơ sở lưu trú và sự kết nối giữa các điểm đến.

Đề xuất giải pháp phát triển du lịch Tam Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng cho rằng, địa phương cần chú trọng khai thác giá trị các di tích văn hóa, lịch sử, tiêu biểu là chùa Bối Khê; đồng thời từng bước kiến tạo không gian làng nghề gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, cần xây dựng các tuyến du lịch kết nối Tam Hưng với những làng nghề lân cận như làng tăm hương Quảng Phú Cầu, làng pháo Bình Đà; bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn rõ ràng tại các điểm đến và điểm kết nối.

Các đơn vị lữ hành khảo sát nghề thủ công tại Tam Hưng. Ảnh: Hoàng Lân.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, xã Tam Hưng cần đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, lựa chọn những làng nghề tiêu biểu để xây dựng các tour, tuyến du lịch phù hợp, qua đó tăng sức hút đối với du khách. Trong khi đó, bà Trương Ngọc Anh, đại diện Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, cho rằng xã nên thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch, tập hợp các cơ sở du lịch, dịch vụ trên địa bàn để cùng tạo ra sản phẩm và thị trường du lịch.

Ở góc độ lữ hành, Giám đốc Công ty lữ hành Travelogy Vũ Văn Tuyên đề xuất địa phương cần chú trọng công tác quản lý điểm đến, đánh giá khả năng đón khách tại từng địa điểm; đồng thời xây dựng bản đồ du lịch Tam Hưng với hệ thống chỉ dẫn cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho du khách tham quan và trải nghiệm. Còn Giám đốc Công ty lữ hành Tiên Phong Travel gợi ý, để phát triển du lịch, xã cần quy hoạch lại hệ sinh thái du lịch, từ điểm đến, ẩm thực, cơ sở lưu trú đến mua sắm, đồ mỹ nghệ. Đồng thời, địa phương cần có đề án phát triển du lịch bài bản, cụ thể với tầm nhìn chiến lược lâu dài.

Tam Hưng còn có làng nghề khâu bóng truyền thống. Ảnh: Hoàng Lân.

Từ những gợi ý của các chuyên gia và đơn vị lữ hành, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng cho biết, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, cải thiện môi trường, cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình khai thác, phát triển du lịch trên địa bàn.

Có thể thấy, với hệ thống di tích có giá trị, các làng nghề truyền thống và lợi thế sản xuất nông nghiệp, Tam Hưng có cơ sở để nghiên cứu xây dựng những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Việc kết nối các nguồn tài nguyên này với doanh nghiệp lữ hành, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sẽ là hướng đi quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, mở rộng không gian du lịch và đóng góp vào sự đa dạng của các sản phẩm du lịch Hà Nội.