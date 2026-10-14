Tạm hoãn xuất cảnh - Những điều người nộp thuế cần biết

Theo Cục Thuế, người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra thông báo và tình trạng nghĩa vụ thuế trên tài khoản giao dịch thuế điện tử. Nộp thuế đúng hạn; chủ động rà soát các khoản nợ thuế và thông báo của cơ quan thuế.

Duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi. Nếu không còn hoạt động kinh doanh, chủ động thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Khi nhận được thông báo, liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Người nộp thuế có thể chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức sau:

Kênh 1 – Tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh: https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xc

Kênh 2 – Tra cứu các trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh: https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/se

Kênh 3 – Ứng dụng eTax Mobile: Tải ứng dụng trên App Store hoặc CH Play.