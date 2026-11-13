Tạm hoãn xuất cảnh Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

Theo dữ liệu công khai trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế, Thuế cơ sở 1 TP.HCM đã ban hành thông báo số 538019/TB-TCS1-KĐT ngày 3/11/2026 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Lý do được cơ quan thuế đưa ra là ông Dũng giữ vai trò chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (mã số thuế 0301002561), doanh nghiệp đang có khoản nợ thuế vượt ngưỡng quy định.

Cụ thể, số tiền nợ thuế được công khai là 312.148.786.800 đồng, tương đương hơn 312,1 tỷ đồng. Khoản nợ này do Thuế cơ sở 1 TP.HCM quản lý. Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được ghi nhận bắt đầu từ ngày 3/11/2026, trong khi dữ liệu tra cứu chưa thể hiện thời điểm kết thúc.

Trước khi xuất hiện thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã nhiều lần bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế liên quan đến nợ thuế.

Theo dữ liệu từ Cục Thuế, ngày 28/10/2025, Thuế cơ sở 1 TP.HCM đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp. Các quyết định này cùng ghi nhận số tiền cưỡng chế gần 140 tỷ đồng, có thời hạn hiệu lực đến ngày 26/11/2025.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tạm hoãn xuất cảnh vì công ty nợ thuế hơn 300 tỷ.

Đến ngày 1/12/2025, cơ quan thuế tiếp tục ban hành Quyết định số 24574/QĐ-TCS1-KĐ về việc cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty. Số tiền cưỡng chế tại thời điểm này lên hơn 308,6 tỷ đồng. Quyết định có thời hạn hiệu lực từ ngày 1/12/2025 đến ngày 1/12/2026.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh có địa chỉ tại Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM; người đại diện pháp luật, tổng giám đốc là ông Trần Hồng Sơn. Ông Trần Hồng Sơn đảm nhận vai trò này từ cuối tháng 1/2026, ông Đỗ Anh Dũng giữ vai trò Chủ tịch HĐTV của công ty.

Thời điểm tháng 11/2016, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh có vốn 2.680 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Anh Dũng sở hữu tới 97,2% vốn, Nguyễn Thị Như Quỳnh sở hữu 1,8% vốn và Trần Hồng Sơn sở hữu 1% vốn. Tháng 2/2018, Nguyễn Thị Như Quỳnh chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho Mạnh Hoàng Thao.

Đến tháng 8/2020, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tăng vốn mạnh lên 10.000 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Anh Dũng sở hữu hơn 50,7 % tương đương hơn 5.072 tỷ đồng.

Ngoài ra, bên cạnh các cổ đông cũ Mạnh Hoàng Thao sở hữu 0,48% vốn và Trần Hồng Sơn sở hữu 0,27% vốn, Tân Hoàng Minh còn xuất hiện 5 cổ đông khác là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mạnh Loan sở hữu 11,090% vốn, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bắc Hà sở hữu hơn 10,9% vốn, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Ngọc Việt sở hữu hơn 9,83% vốn, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Anh Thắng sở hữu hơn 9% vốn và Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil sở hữu hơn 7,6% vốn.

Sau đó, đến tháng 5/2021, ông Đỗ Anh Dũng nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Trần Hồng Sơn và Mạnh Hoàng Thao, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại Tân Hoàng Minh lên 51,480% vốn, tương đương hơn 5.147 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính THM thế chỗ Công ty TNHH Đầu tư thương mại Ngọc Việt trong cơ cấu cổ đông của Tân Hoàng Minh.

Cập nhật đến ngày 11/11/2026, ông Trần Hồng Sơn giữ vai trò người đại diện pháp luật, kiêm tổng giám đốc công ty.

Ngoài ra, ông Sơn còn đại diện cho một số doanh nghiệp khác thuộc Tân Hoàng Minh như: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt,…

Trong số trên, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến là chủ đầu tư dự án D’. Diamant Bleu thuộc khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

Dự án có quy mô khoảng 3 ha, gồm: 1 tòa căn hộ cao 21 tầng, 2 tòa tháp văn phòng cao 19 tầng, cung cấp ra thị trường 589 căn hộ và 21 căn Shophouse.

Hiện nay Tân Hoàng Minh đang tiến hành thi công phần móng, hầm dự án. Tuy nhiên, thông tin về giá bán được công bố khoảng từ 128 triệu đồng/m2.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến được thành lập tháng 10/2007.

Tại ngày 29/8/2017, vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến là 60 tỷ đồng với 5 cổ đông sáng lập: Nguyễn Minh Hằng sở hữu 1,01% vốn, Dương Quốc Hiếu sở hữu 7,81% vốn, Trần Thúy Hoa sở hữu 1,01% vốn, Nguyễn Việt Anh sở hữu 16,64% vốn và Phạm Thị Hiếu sở hữu 3,53% vốn còn lại.

Đến tháng 10/2017, cơ cấu cổ đông được đổi thành Nguyễn Thị Hoa sở hữu 30% vốn, Bùi Thị Tuyết Thanh sở hữu 40% vốn, Nguyễn Thị Kim Thanh sở hữu 30% vốn, đồng thời là tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty từ tháng 8/2017.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2017, cả 3 cổ đông này tiếp tục thoái hết vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến. Thời điểm này, Người đại diện theo pháp luật, kiêm tổng giám đốc được đổi sang ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh Group.

Đến tháng 7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến tăng mạnh vốn lên 600 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông chính thức được hé lộ gồm: Ông Đỗ Anh Dũng sở hữu 38,9% vốn; 2 con trai là ông Đỗ Hoàng Minh sở hữu 60,6% vốn và ông Đỗ Hoàng Việt sở hữu 0,5% vốn còn lại.

Gần đây, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến liên tục tăng vốn mạnh, cụ thể, tháng 7/2025 tăng vốn lên 1.100 tỷ đồng, cuối tháng 9/2026 tăng vốn lên 1.405 tỷ đồng và chỉ hơn 1 tháng sau tăng vốn lên 2.155 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến cũng nhiều lần bị cơ quan thuế TP Hà Nội cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn. Trong giai đoạn ông Đinh Văn Hiệp giữ vai trò người đại diện pháp luật, tổng giám đốc công ty cũng bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Đáng chú ý, sau khi xuất hiện trở lại ông Đỗ Anh Dũng và Tân Hoàng Minh đã có nhiều hoạt động tham gia nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án tại Khánh Hoà, Lâm Đồng…trong đó có dự án Khu đô thị kết hợp du lịch và phim trường tại Lâm Đồng có diện tích hơn 4.320 ha…