Tạm hoãn tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2026

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Theo thông báo của Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội), thời gian tổ chức Festival sẽ được điều chỉnh sang thời điểm phù hợp. Trung tâm đã thông báo tới các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Festival Thu Hà Nội là hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của Thủ đô, góp phần giới thiệu hình ảnh Hà Nội, các giá trị văn hóa, di sản và những sản phẩm du lịch đặc trưng tới người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Việc điều chỉnh thời gian tổ chức được thông báo nhằm giúp các đơn vị liên quan chủ động trong công tác phối hợp, triển khai các nhiệm vụ. Thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2026 sẽ được thông tin khi có kế hoạch cụ thể.