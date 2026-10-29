Tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Như Báo CAND đã đưa tin, sáng 29/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) và 10 bị cáo khác trong vụ án: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang (giữa) tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Đức Giang cùng ba bị cáo cấp dưới gồm: Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Bị cáo Lê Đức Giang bị cáo buộc tạo điều kiện cấp phép cho một doanh nghiệp “cát tặc” và được "cảm ơn" 180 triệu đồng.

7 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (cùng là thành viên góp vốn Công ty Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm), Nguyễn Công Bắc và Trần Văn Linh (ở Thanh Hóa) bị xét xử về một trong các tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Trốn thuế”.

Được biết, trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Lê Hoàng Giang đã nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong phần kiểm tra căn cước các bị cáo cùng những người được triệu tập tới phiên tòa, có 1 bị cáo và 30 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo và những người liên quan.

Sau hội ý, Thẩm phán Lê Quang Chiều, chủ tọa phiên tòa quyết định tạm hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa vào sáng 12/11.