Tạm hoãn nhập ngũ: Không áp dụng cho nhiều khóa đào tạo

Sinh viên Bình hỏi, trường hợp thi đỗ đại học, làm thủ tục thôi học ở cao đẳng để chuyển sang học đại học chính quy, sinh viên có tiếp tục được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian học đại học hay không?

Trường hợp của sinh viên có được coi là chuyển đổi chương trình học tập liên tục, hay việc tạm hoãn gọi nhập ngũ chỉ áp dụng cho một khóa đào tạo ở một trình độ (do đó sinh viên Bình không còn diện được tạm hoãn khi chuyển sang đại học)?

Huấn luyện bắn súng AK tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Vấn đề này, Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu) có ý kiến như sau:

Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, cụ thể:

"Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo".

Như vậy, công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ; một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

Để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân Trần Chí Bình cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban CHQS cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp báo cáo hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xem xét, giải quyết.