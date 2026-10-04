Tấm HCV thay đổi sự nghiệp 20 cầu thủ Hàn Quốc

Eom Ji-sung ghi bàn duy nhất trong trận chung kết, giúp Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản và giành HCV ASIAD thứ tư liên tiếp.

Khi Eom Ji-sung ghi bàn duy nhất vào lưới Nhật Bản ở phút 61 trận chung kết, Hàn Quốc tiến rất gần tới tấm HCV thứ tư liên tiếp ở bóng đá nam ASIAD. Với phần lớn cầu thủ trong đội, giá trị của chiến thắng còn lớn hơn một danh hiệu.

Trong danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD 20, chỉ Kim Jun-hong, Lee Seung-won và Lee Young-jun đã giải quyết nghĩa vụ quân sự từ trước. 20 người còn lại được hưởng chế độ miễn phần lớn thời gian phục vụ bắt buộc nhờ chức vô địch.

Với một cầu thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc, đây là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cả sự nghiệp. Nghĩa vụ quân sự kéo dài khoảng 18-21 tháng, đúng vào thời gian nhiều cầu thủ trẻ cần được thi đấu liên tục để giữ vị trí, tìm hợp đồng mới hoặc phát triển ở châu Âu.

Một tấm HCV, nhiều năm sự nghiệp

Ảnh hưởng thấy rõ nhất ở nhóm đang chơi bóng ngoài Hàn Quốc. Đội hình dự ASIAD 20 có 9 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, nhiều nhất trong lịch sử các đội ASIAD của nước này.

Eom Ji-sung khoác áo Swansea City, Bae Jun-ho thuộc Stoke City, Yang Hyun-jun chơi cho Celtic, còn Kim Ji-soo đang thuộc biên chế Brentford. Yang Min-hyuk cũng đã là cầu thủ của Tottenham và tích lũy kinh nghiệm qua những hợp đồng cho mượn.

20 trong 23 cầu thủ Hàn Quốc dự ASIAD 20 được giải quyết bài toán nghĩa vụ quân sự nhờ chức vô địch.

Với nhóm này, câu chuyện không chỉ là mất gần hai năm thi đấu. Nghĩa vụ quân sự còn tạo ra sự bất định cho các CLB châu Âu khi cân nhắc một bản hợp đồng dài hạn. Không đội bóng nào muốn xây dựng kế hoạch quanh một cầu thủ có thể phải rời đi trong thời gian dài ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

Sau ASIAD 20, rào cản đó không còn.

Eom Ji-sung là trường hợp tiêu biểu. Anh ghi 4 bàn, có 4 kiến tạo tại giải, đồng thời là người quyết định trận chung kết với Nhật Bản. Ở độ tuổi còn nhiều dư địa phát triển, Eom giờ có thể tập trung vào sự nghiệp tại CLB mà không phải tính toán thêm bài toán quân sự.

Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun hay Kim Ji-soo cũng ở hoàn cảnh tương tự. HCV ASIAD không bảo đảm họ sẽ có sự nghiệp lớn, nhưng giúp loại bỏ một trở ngại đủ sức làm gián đoạn quá trình phát triển.

Đó cũng là lý do bóng đá nam ASIAD luôn mang ý nghĩa đặc biệt với Hàn Quốc. Huy chương bạc không mang lại quyền lợi tương tự. Muốn được miễn phần lớn thời gian nghĩa vụ, cầu thủ phải giành HCV.

Son Heung-min từng trải qua áp lực ấy tại Jakarta-Palembang 2018. Khi đó, anh đã là ngôi sao của Tottenham nhưng vẫn cần chức vô địch ASIAD để giải quyết vấn đề quân sự. Hàn Quốc thắng Nhật Bản ở chung kết, giúp Son có thể tiếp tục sự nghiệp tại Anh mà không bị gián đoạn.

Đến Hangzhou 2022, Lee Kang-in cũng nhận quyền lợi tương tự sau khi cùng Hàn Quốc vô địch. ASIAD vì thế không chỉ là giải đấu dành cho lứa U23 cộng thêm cầu thủ quá tuổi, mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai nghề nghiệp của cả một thế hệ.

Hàn Quốc được lợi nhiều hơn một chức vô địch

Giá trị của HCV năm nay còn nằm ở thời điểm bóng đá Hàn Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao.

Son Heung-min và Lee Jae-sung đều đã 34 tuổi. Kim Min-jae, Hwang Hee-chan hay Hwang In-beom cũng bước sang đầu tuổi 30. Trong vài năm tới, tuyển Hàn Quốc sẽ cần thêm những cầu thủ đầu và giữa tuổi 20 đủ sức tiếp quản vai trò của thế hệ hiện tại.

Nhóm vừa vô địch ASIAD là một phần của quá trình ấy.

Nhóm cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Eom Ji-sung, Bae Jun-ho hay Yang Hyun-jun hưởng lợi lớn khi không còn nguy cơ gián đoạn sự nghiệp vì nghĩa vụ quân sự.

Những Eom Ji-sung, Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun hay Kim Ji-soo giờ có thể tập trung vào việc giành suất đá chính, tìm môi trường phù hợp hoặc tiến lên một cấp độ cao hơn mà không còn phải đặt nghĩa vụ quân sự song song với kế hoạch nghề nghiệp.

Điều này phần nào giải thích vì sao Hàn Quốc luôn đặt mục tiêu rất cao ở bóng đá nam ASIAD. Họ vô địch bốn kỳ liên tiếp từ Incheon 2014, Jakarta-Palembang 2018, Hangzhou 2022 đến Aichi-Nagoya 2026. Ba trận chung kết gần nhất, đối thủ của Hàn Quốc đều là Nhật Bản và kết quả đều giống nhau.

HLV Lee Min-sung khẳng định ông không dùng quyền lợi quân sự để thúc đẩy cầu thủ, bởi mục tiêu của đội là giành HCV cho đất nước. Tuy nhiên, với các cầu thủ, việc một chức vô địch có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai nghề nghiệp là điều khó tách khỏi giải đấu.

Sau trận chung kết tại Toyota Stadium, Hàn Quốc có thêm một danh hiệu và một kỷ lục mới. Với 20 cầu thủ, phần thưởng còn cụ thể hơn nhiều: họ giữ lại được quãng thời gian quan trọng nhất để tiếp tục theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.