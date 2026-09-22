Tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thực hiện phần thi đấu trong trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ ngày 22/9. Ảnh: Bùi Lượng

Tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium, đội tuyển karate Việt Nam bước vào trận tranh huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ với các võ sĩ Iran gồm Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Amini Soumeh Kabodin Depideh.

Trong khi đội bạn chọn bài quyền Papuren để thi đấu, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên quyết định biểu diễn bài Tomari Bassai. Ba võ sĩ Việt Nam thực hiện phần thi dứt khoát, đồng bộ và đạt hiệu quả cao ở phần bunkai (biểu diễn ứng dụng kỹ thuật trong đối kháng).

Màn trình diễn này giúp đội tuyển Việt Nam nhận được điểm số cao từ hội đồng 5 trọng tài với các điểm số lần lượt là 8,8 - 8,2 - 8,8 - 8,3 và 8,6. Kết quả thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giúp đoàn thể thao Việt Nam có được tấm huy chương vàng đầu tiên tại kỳ ASIAD 20.

Xuyên suốt giải đấu, các cô gái Việt Nam duy trì phong độ ổn định khi không để mất bất kỳ phiếu thắng nào. Trước đó, đội đã vượt qua Nepal tại tứ kết và Đài Bắc Trung Hoa tại bán kết cùng với tỷ số 5-0.

Tấm huy chương vàng chiều 22/9 giúp kata đồng đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD. Ba năm trước tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cũng là trụ cột trong đội hình giành vị trí cao nhất cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên.

Riêng tại kỳ đại hội năm nay, trước khi bước lên bục vinh quang cùng đồng đội, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi đã có thêm một huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ vào ngày 20/9.

Trên bảng tổng sắp huy chương tính đến 14h30 ngày 22/9, Việt Nam đang xếp thứ 11 với 1 HCV và 3 HCĐ. Ba tấm HCĐ trước đó lần lượt thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân – Trịnh Gia Nghi ở teqball đôi nam nữ, Bùi Ngọc Nhi ở kata cá nhân nữ và Nguyễn Thị Diệu Ly ở kumite nữ hạng 68kg.